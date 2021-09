Mladší z mužů není jičínským policistům neznámým, jedná se o recidivistu, který byl již v minulosti za drogovou a majetkovou trestnou činnost odsouzen. Proto na něho byla dnes z rozhodnutí Okresního soudu v Jičíně uvalena vazba, kde nyní čeká na svůj další osud. V případě prokázání viny mu hrozí za závažný zločin až 10 let za mřížemi. Staršímu z nich hrozí v případě prokázání viny až 5 letý trest.

Muži ve věku 30 a 31 let měli dle našich zjištění v první polovině tohoto roku neoprávněně a opakovaně vyrábět z volně dostupných léků dovezených v několika případech i z Polské republiky pervitin, který měli využívat pro vlastní potřebu nebo ho distribuovat dalším osobám. Zároveň se na území Jičínska měli navíc také dopouštět majetkové trestné činnosti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.