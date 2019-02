Venku před domem jim měl sprostě nadávat, urážet je a přitom měl mlátit koštětem do oplocení. Policistům následně sdělil, že ho snímají satelity, které ho i odposlouchávají a jeho sousedé jsou prý špióni. Vzhledem k tomu, že byl dezorientovaný a hovořil velmi zmateně, vyjela na místo i rychlá záchranná služba. Ještě před jejím příjezdem začal být muž agresivní, s policisty nespolupracoval, vulgárně je urážel a navíc se je snažil napadnout. Z tohoto důvodu skončil s pouty na rukou a následně v péči záchranářů, kteří ho převezli do nemocnice, kde byl hospitalizován.

Případ šetří jičínští policisté jako přečin násilí proti úřední osobě, za což muži v případě prokázání viny hrozí až čtyři roky vězení.

Majitel načapal zloděje

O tom, že drzost některých zlodějů nezná mezí, se přesvědčil ve čtvrtek 18. srpna odpoledne majitel rodinného domku v Lískovicích, který v jednom z pokojů přistihl zloděje. Než stačil cokoliv udělat, vetřelec do něj strčil a rychle z domu utekl. Následně muž zjistil, že mu stačil ze dvou peněženek odcizit několikatisícovou hotovost.

K jeho popisu majitel uvedl, že se jednalo o mladšího muže, který měl mít na sobě bílé triko. Po pachateli, kterému za přečiny krádeže a porušování domovní svobody hrozí až dva roky vězení, pátrají hořičtí policisté.

Zřítil se mladý horolezec

K dalšímu, letos už pátému pádu ze skal, vyjížděly v pátek dopoledne integrované složky záchranného systému. Z Prachovské jehly se zřítil mladý horolezec poté, co se mu zřejmě vytrhl při lezení ze skály úchyt. Muž (1997) se zřítil z výšky zhruba 5 až 6 metrů. V nepřístupném terénu musel být vyproštěn za pomocí přivolaného vrtulníku. Po pádu se hýbal i komunikoval, přesto byl převezen do nemocnice k pozorování. Je to už druhý pád tohoto muže, kterému záchranáři pomáhali v oblasti Babinec letos v únoru.(