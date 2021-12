"Od července 2018 do doby jeho zadržení měl na různým místech v Hradci Králové v téměř 1 400 případech prodal dalším osobám téměř 340 gramů pervitinu za částku přesahující 500 tisíc korun. Krom toho směnil nejméně ve 103 případech 100 gramů marihuany za jinou věc," uvedla mluvčí Policie ČR Šárka Pižlová a doplnila, že případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody od 2 do 10 let.

Za přestavbu křižovatky Fortna zaplatí Hradec 64 milionů

Při zadržení obviněného policisté v jeho bytě vypátrali dvě mladistvé osoby, po kterých bylo vyhlášeno celostátní pátrání. "Šestnáctiletou dívku a sedmnáctiletého mladíka jsme předali pracovníkům výchovného ústavu v Hostinném a Českém Meziříčí," uzavřela mluvčí.