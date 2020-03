Policisté zjistili, že si na začátku prosince loňského roku v pronajatém bytě v centru Hradce Králové vytvořil 37letý muž se svou 22letou přítelkyni v některých částech bytu pěstírnu konopí. Dohromady policisté napočítali 330 rostlin od výšky 8 cm do 50 cm. Místa k pěstování byla vybavena vzduchotechnikou, osvětlením, předřadníky, časovačem a dalšími komponenty včetně různých hnojiv.

Žena je stíhána na svobodě, ale na muže byla uvalena vazba, protože v trestné činnosti pokračoval. Na začátku listopadu byl totiž přistižen policisty s pár zrovna sklizených paliček rostlin konopí při odchodu z pěstírny, kterou si sám vybudoval v červenci roku 2019 v pronajatých sklepních prostorech jednoho komerčního objektu v centru města Hradce Králové.

Takřka každý den se o rostliny staral a v době, kdy byl zadržen, již měl naplánovanou na další týden sklizeň všech rostlin, z kterých chtěl poté vyrobit marihuanu na kouření, pro svoji sestru Fénixovy slzy a pro babičku konopnou mast. Konopí však sklidili policisté, kteří odborným zkoumáním zjistili, že upotřebitelné hmoty z těchto rostlin by bylo 3,6 kg. Proto byl po zadržení obviněn ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, za což mu hrozil trest odnětí svobody od 2 do 10 let. V polovině prosince policisté ukončili vyšetřování a podali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby.

Na začátku února byl muž odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 2 let a 4 měsíců. Než však rozsudek nabyl právní moci, a než nastoupil do vězení, byl opět obviněn a putoval do vazby. Nyní mu hrozí navýšení trestu až o pět let.