Naštěstí zranění staršího muže neohrozila na životě a útočník mu nakonec poskytl první pomoc a zavolal záchranáře. Případ si převzala hradecká kriminálka, která zahájila trestní stíhání útočníka za spáchání vraždy ve stádiu pokusu. Muž byl vzat do vazby. „V letošním roce se v Královéhradeckém kraji jedná již o druhý případ zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu,“ bilancoval tiskový mluvčí policie Aleš Brendl. Vraždu letos v rámci kraje vyšetřovali kriminalisté již ve třech případech.

První se stala na Jičínsku, a to letos v červnu, kdy osmnáctiletá matka zavraždila ve Střevači novorozence. Hrozí jí až dvacet let vězení nebo i výjimečný trest. Soud ji poslal do vazby.

Kriminalisté také vyšetřují nedávnou střelbu v Červeném Kostelci jako vraždu a následnou sebevraždu; dva muži tu utrpěli střelná zranění neslučitelná se životem. V červenci pak postřelil muž v Rychnově nad Kněžnou svoji ženu, ta zemřela. Za vraždu manželky mu hrozí až 18 let za mřížemi.