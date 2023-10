Jičínští kriminalisté zahájili trestní stíhání 24letého muže, kterého obvinili ze spáchání zločinů týrání osoby žijící ve společném obydlí a vydírání a dále přečinů krádež, poškození cizí věci, opilství a porušování domovní svobody.

Ilustrační foto | Foto: PČR

Obviněný měl minimálně v průběhu půl roku v místě trvalého bydliště na Libáňsku, kde bydlel společně se svými prarodiči, kteří jej od dětství vychovávali, tyto osoby opakovaně vulgárně napadat a vyvíjet na ně psychický nátlak. Dále měl svou babičku (65 let) i dědu (68 let) opakovaně v nočních hodinách budit a požadovat po nich finanční hotovost. Prarodičům měl vyhrožovat zabitím a dědečka dokonce opakovaně fyzicky napadat. Přestože věděl o jeho zdravotní indispozici, opakovaně ho měl udeřit do oblasti břicha a posílat na něj svého psa. Finančních prostředků se měl dožadovat nejen nátlakem, ale také v některých případech okrádáním.

V červnu měl po požití alkoholu a návykových látek poškodit zařízení domu a zahrady a ve stavu nepříčetnosti také s nožem v ruce vyhrožovat zabitím sousedce (75 let), která následkem jeho jednání zkolabovala a byla předána do péče lékařů.

Vzhledem k jeho opakovanému jednání a chování mu měli prarodiče nakonec zakázat vstup na samotný pozemek i do domu a vyměnit zámek vstupních dveří. Což vnuka neodradilo a po rozbití okna se měl do domu vloupat.

Samotným případem se zabývají jičínští kriminalisté, kteří muže zadrželi a umístili do policejní cely. Spolu se spisovým materiálem podali státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soudce návrh státního zástupce akceptoval, a tak je obviněný stíhán vazebně. Pachateli hrozí trest odnětí svobody v délce od dvou do osmi let.

Mohlo by vás zajímat: Blázen z Jizerských hor? Dalibor Dědek je úspěšný podnikatel, který pomáhá

Zdroj: Sedlák Jan