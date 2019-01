Hradec Králové - Láska, která se změní ve strach o holý život. Pronásledování bývalými partnery ženy hlásí častěji. Podle psychologa se lidé v současnosti hůře vyrovnávají s rozchody.

Stovky esemesek, vysloveně „náhodná"setkání, výhrůžky. Pronásledování bývalých partnerek se muži dopouštějí poměrně často. Pomoci nebohým ženám může policie, na kterou se naštěstí obracejí čím dál více.

„Neřekla bych, že stalkerů ve velkém přibývá. Ženy však mají větší odvahu tyto situace řešit. Může za to osvěta, která se této problematice věnuje," prozradila tisková mluvčí policie Lenka Burýšková.

Její slova dokládá i poslední z takových případů, který začali muži zákona v Hradci řešit. Sedmadvacetiletou bývalou partnerku pronásledoval pětatřicetiletý muž. Dokonce jí vyhrožoval fyzickým násilím. „Přes její nesouhlas ji měl vytrvale kontaktovat prostřednictvím esemesek, sledovat ji nebo vyhledávat její blízkost," popsala mluvčí. To trvalo od září do října. Hrozí mu za to rok vězení.

Co je stalking

- Podle odborné literatury se jedná o nevhodné chování, jež spadá do kategorie sociálně patologických jevů.

- Oběť takového jednání je často terčem opakovaného fyzického sledování či nechtěných kontaktů. Projevuje se též dlouhodobým sledováním aktivit oběti či sbíráním informací o ní.

- V obecné rovině se tedy pachatel dopouští cíleného obtěžování, narušování soukromí a vzbuzování strachu.

- I v českém zákoně je bráno toto dokázané pronásledování za trestný čin.

Stalking - moderní slovo, pod kterým se však skrývá nepříjemný zážitek, jejž v životě prožila řada žen. Nebezpečného pronásledování se většinou dopouští zhrzení bývalý partneři, kteří se nemohou s rozchodem smířit. „Zpravidla se jedná o muže," potvrzuje mluvčí policistů Lenka Burýšková.

Pronásledované ženy však nejsou na své trápení samy - mohou se obrátit na policii. A činí tak stále častěji. Stalkerům se jejich počínání nemusí vůbec vyplatit - trestní zákoník podle Burýškové pamatuje na takové jednání trestem odnětí svobody až na jeden rok.

Proč však muži mají tendence pronásledovat své bývalé partnerky? Podle psychologa Jana Laška je třeba vidět celou problematiku v širších souvislostech. „Lidé mají malou snášenlivost frustrace a nezvládají zátěž. Pak si jí vybíjí tímto způsobem. Nezvládnou si zkrátka říct, že musí jít o dům dál," tvrdí psycholog. Podle něj je navíc dobře, že se ženy přestávají stydět o takovém jednání mluvit. „Zaplať pánbůh, že s tím jdou ven. Dříve byly takové problémy brány jako ostuda. To se teď mění," uzavřel.