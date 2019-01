Hradec Králové – V mládí se sama živila jako prostitutka v Německu. Nyní je devětatřicetiletá Monika P. z Žacléře na Trutnovsku obžalovaná z obchodování s lidmi a ohrožování výchovy dítěte. Nutit k sexuálním službám za úplatu měla svou čtrnáctiletou dceru.

Budova Krajského soudu v Hradci Králové. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ David Taneček

Hrozí jí proto, že dalších dvanáct let svého života stráví za mřížemi. Vinu však žena ve středu u Krajského soudu v Hradci Králové nepřiznala.

„To, co je v obžalobě, není pravda. Nikdy jsem nenabádala dceru k tomu, aby někomu poskytovala sexuální služby, ani jsem jí pohlavní styk nesjednávala," řekla obžalovaná, která je nezaměstnaná a vlastní dcera o ní prohlásila, že se o ni nikdy pořádně nestarala, pouze hrála karty a kouřila.

Není žádný andílek. Lhala a kradla

Podle obžaloby dívka nabídla své tělo za tři stovky třem mužům ve věku 22, 55 a 56 let. Celkem s nimi měla mít pohlavní styk v jedenácti případech. Někdy si peníze vzala, jindy nikoli. Sexuální akty se měly odehrávat u obžalované doma, v cizím bytě i v autě. Jeden z mužů dokonce sdílel s dvojicí žen obydlí přesto, že měl dříve problémy se sexuálním zneužíváním svých sester.

Za vší „špínou", která se na obžalovanou snáší, je podle Moniky P. muž, který se jí snaží rozvrátit druhé manželství a nastěhovat se do jejího bytu.

Ani poškozená však není žádný andílek. „S dcerou byly problémy. Ve škole obvinila chlapce, že ji zneužívají. Ukradla peníze i mobilní telefon, lhala mi," vysvětlila u soudu žena.

Podle dcery ji však právě matka měla ke krádežím a prostituci nabádat. Údajně jí dokonce vyhrožovala, že ji bude celé dny mlátit, pokud domů nepřinese peníze.

Také matka se snažila tíživou finanční situaci rodiny vylepšit. Ovšem po svém. Chodila uklízet do bytu, kde musela mýt nádobí „nahoře bez".

„Dozvěděl jsem se z rozhovoru dcery obžalované s její babičkou, že dívku celá událost mrzí. Říkala prý, že to, co se stalo, nebylo z její iniciativy," vnesl novou informaci do procesu obhájce Zbyněk Kovář.

Krátce ze spisu

„Opakovaně za účelem získání finančních prostředků přesvědčila nezletilou poškozenou, aby za úplatu měla pohlavní styk s J. M., přičemž poté, co nezletilá poškozená nejméně ve čtyřech případech s jmenovaným v místě jeho bydliště vykonala pohlavní styk, převzala vždy částku 300 korun, již předala obžalované, která ji užila pro vlastní potřebu."