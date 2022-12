Mike Tucker, 48letý americký voják, toho času na mírové operaci v Iráku, kontaktoval poškozenou koncem června roku 2021. Rodákovi z Durhamu v Severní Karolíně zbývalo 7 měsíců do ukončení armádní kariéry, po které plánoval opuštění rodné země a založení nové rodiny. Vdovec se dvěma dětmi, který vyrůstal v dětském domově, hledal českou ženu, jelikož právě ty mají dobrou a čestnou pověst. Postupně se do poškozené zamiloval, nikoho jiného už hledat nechtěl a jako důkaz své lásky si smazal profil na seznamce. V Čechách plánoval koupit dům, ve kterém by se svou nastávající spokojeně žili.