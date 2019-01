Královéhradecko - Vietnamci hrozí za provozování pěstírny v Chlumci nad Cidlinou až dvanáctiletý trest odnětí svobody.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

Majiteli nakukali, že budou v nebytových prostorech skladovat oblečení a využívat lisy na textil. Proto jim je v únoru roku 2013 pronajal. Jenže bylo to jinak, vlastník jedné z nemovitostí v Chlumci nad Cidlinou po nějakém čase zjistil, že Vietnamci, jimž prostory poskytl, vytvořili na místě pěstírnu marihuany.

Jednomu z nich, muži jménem Duc Hoan Nguyen, za to hrozí až dvanáctiletý pobyt ve vězení.

Případ začal ve středu projednávat Krajský soud v Hradci Králové. Proces byl během dne odročen na konec března, kdy by však již měl být vyhlášen rozsudek.

Kolik drogy by mohli prodat?



Profesionální pěstírna. Tak popsali policisté zařízení, které objevili v jedné nemovitosti v Chlumci nad Cidlinou. „Byla na standardně vysoké úrovni s profesionálními prvky elektroniky," zhodnotil znalec. V místnosti se vedle nezbytných přístrojů, jako jsou lampy či tmavé fólie, našlo pět set tři konopných řízků v ranném stadiu. Pokud by je Vietnamci zvládli vypěstovat do potřebné velikosti, získali by kolem padesáti kilogramů drogy.

Přiznal se Vietnamec k pěstování drogy? Ne, vinu popřel. „Já jsem jen zedník, nepamatuju si, že bych byl v tomto domě v Chlumci," tvrdil. Policie však na místě našla věci, které je k němu dovedly. „Tak jsem je tam asi nechal, když jsem tam pracoval," vysvětloval obžalovaný. Popisoval také, že se živí tím, že pro krajany rekonstruuje domy a byty. Práci shání v proslulé pražské tržnici Sapa, kde se v době, kdy nemá zakázky, věnuje také prodeji oblečení.

Proti němu však mluví dva fakty. Prvním je ten, že v Praze se zpovídá ze stejného skutku, tedy ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Druhým jsou nálezy na místě činu. Policie je objevila po upozornění majitele, který přibližně po měsící, ve druhé polovině března 2013, začal tušit, že se za zdmi děje cosi podivného.

„Pojal jsem pochybnosti o užívání kvůli častému vypínání a přetěžování jističe," vzpomínal Martin Mišík, který smlouvu dohodl přes prostředníka, Vietnamce přezdívaného Michal. Ten uměl česky, proto se angažoval.

Ale zpět do domu. Vlastník nejprve nabídl Viatnamcům přesun do bytu, tam měla být elektřina v pořádku. Jenže po pár dnech zjistil, že se hosté drze připojili přímo k hlavnímu rozvodu proudu . „Proto jsem je vyhodil."

Při prohlídce prostor pak objevil jasné známky, že tady Vitnamci pěstovali marihuanu – například natažené černé nepropustné fólie, silné kabely či kryty k lampám. Na místě byl navíc výrazný zápach. A bylo jasno.