S rozvolňováním proticovidových opatření a volným pohybem osob mezi okresy se na Královéhradecku roztrhl pytel s pašeráky drog. Jako poslední v ní uvízli na Trutnovsku dva muži ve věku 20 a 26 let, které krátce po půlnoci zastavila hlídka hradeckých celníků. „O skutečnosti, že není vše úplně v pořádku, vypovídala charakteristická vůně linoucí se z vozidla a absence průkazů totožnosti obou mladíků. Po ztotožnění osádky se zjistilo, že řidič nevlastnil řidičské oprávnění,“ uvedla k případu mluvčí Celní úřad pro Královéhradecký kraj Jitka Fajstavrová.

Poté, co na obligátní dotaz, zda převážejí alkohol, cigarety, tabák či narkotika, oba odpověděli záporně, započala kontrola automobilu. A měla pozitivní výsledek. „Sušenou rostlinnou látku, jež svým vzhledem připomínala konopí, celníci našli v přihrádce před spolujezdcem. Po provedení testu na přítomnost THC a zvážení na digitální váze, která ukázala hmotnost včetně obalu 24,7 gramů, přivolali trutnovské policisty, jímž případ předali k dalšímu řízení,“ dodala Fajstavrová, že za neoprávněné přechování návykové látky v malém množství pro osobní spotřebu hrozí osobě, která takový přestupek spáchala, pokuta do výše 15 tisíc korun.

Dramatičtější průběh měla honička, při níž celníci operující v polském příhraničí pronásledovali prchajícího řidiče motocyklu s léky na výrobu metamfetaminu. Prchnout před celníky se 26letý mladík jedoucí na motocyklu Honda rozhodl v okamžiku, kdy byl spatřen jak přejížděl státní hranici. „V okamžiku, kdy si hlídky všiml, sjel z pozemní komunikace na pole a snažil se ujet. Celníci znalí terénu muže stíhali po polní cestě a očekávali jeho příjezd na předpokládaném místě trasy. Muž na kraji pole opustil svůj motocykl a dal se před nimi na útěk směrem k vlakovému nádraží,“ popsala mluvčí celního úřadu, že prchající ani nereagoval na zákonnou výzvu. Honička však skončila úspěšně pro fyzicky zdatné celníky, kteří mladíka dopadli u autobusové zastávky v Meziměstí.

Po zjištění identity muže obdrželi celníci zjistili, že má vyslovený zákaz řízení všech motorových vozidel, a navíc není v oblasti drogové trestné činnosti neznámou osobou. „Zkušená služební fena Bonny, speciálně vycvičená na vyhledávání omamných a psychotropních látek, našla za několik okamžiků odhozený batoh pod podvozkem zaparkovaného minibusu, který ukrýval 200 tablet léků Apselan v originálním balení,“ prozradila Fajstavrová, že z Polska přivezené tablety obsahují pseudoefedrin, jenž je drogově závislými zneužíván k výrobě metamfetaminu.

A 142,9 gramů metamfetaminu v hodnotě kolem 250 tisíc korun hrálo hlavní úlohu i v dalším případě, kdy při běžné kontrolní činnosti celníci v polském příhraničí zastavili černý vůz značky Škoda Fabia. 45letý muž a jeho o devět let mladší spolujezdkyně sice záporně reagovali na dotaz, zda převážejí alkohol, cigarety, tabák či narkotika, ale jak se ukázalo nebyla to pravda. „Jejich postoj se nezměnil ani v okamžiku, kdy služební fena Bonny vycvičená na vyhledávání omamných a psychotropních látek, spolehlivě označila prostor pod sedačkou spolujezdce. Tam byla v růžové igelitové tašce ukryta plastová dóza, jež obsahovala bílou krystalickou látku pozitivně reagující provedeným testem na metamfetamin," popsala třetí trefu do černého.

Muž i žena shodně celníkům vypověděli, že nejsou vlastníky nalezeného kontrabandu. V případě prokázání viny hrozí pachateli za trestný čin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu trest odnětí svobody až na dva roky.