Jičínsko - Rekreační chaty, chalupy, garáže, dílny, sklady a další objekty na Jičínsku a Královéhradecku se staly během posledních několika měsíců nevyčerpatelnou studnicí věcí pro neznámého zloděje.

Jeho „šňůra “ začala na konci května v Kozojídkách, kde se nejdříve vloupal do garáže, ze které odcizil motorovou pilu Partner a přímočarou brusku. Poté přišla na řadu kůlna, kde neodolal motorové čtyřkolce, na které odjel. Nakonec se ještě podíval do skladu, kde však nic neodcizil.

O několik dní později se nastěhoval na Jičínsko, kde se vloupal ve Sběři do hospodářské části jedné z rekreačních chalup. Uvnitř odcizil motorovou pilu, elektrickou vrtačku, plastový kanystr s benzínem a pákové štípací kleště. Takto pokračoval až do října, kdy jeho posledním objektem, do kterého se podíval, byla skladovací hala v Žereticích. Zde odcizil motocykl Qingoi i s motocyklovou přilbou a dále ze zaparkovaného traktoru odčerpal několik desítek litrů motorové nafty. Celkem se během pěti měsíců vloupal do 16 objektů, kde způsobil škodu přesahující 350 tisíc korun.



Policisté všem případům věnovali značnou pozornost. Nakonec na základě provedeného šetření a kriminalistických expertíz došli k závěru, že je má na svědomí jeden a týž pachatel. Ten, i když byl opatrný a snažil se nedělat chyby, přesto na jednu důležitou věc zapomněl. A to na stopy, které po sobě na všech místech zanechal.



Pak už bylo jen otázkou času, kdy ho kriminalisté dopadnou. Den „D“ nastal v pondělí 2. listopadu, kdy v ranních hodinách zatkli devětadvacetiletého muže z okresu Teplice, který v současné době pobývá se svojí rodinou na našem okrese. Překvapili ho v místě jeho současného bydliště, kde zároveň provedli i domovní prohlídku. Našli zde mnoho věcí, které pocházely z trestné činnosti.



On sám po celou dobu prohlídky seděl v pokoji spolu se svým malým synkem. V té chvíli tušil, že ho zřejmě delší dobu neuvidí. A nemýlil se. Jeho současným domovem se stala Vazební věznice v Hradci Králové, kam ho poslal soudce Okresního soudu v Jičíně. Zde si počká na verdikt soudu, který ho může poslat za trestný čin krádeže, porušování domovní svobody a poškozování cizí věci až na tři roky do vězení. (PČR)