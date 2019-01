Jičínsko -Ve čtvrtek 18. listopadu byl na Jičínsku z pohledu policistů celkem klid.

U Sobotky došlo na obchvatu opět k tragické dopravní nehodě. | Foto: Policie ČR JIčín

Po páté hodině ranní vyšetřovali policisté dopravní nehodu, ke které došlo nedaleko Sobotky.



Před osmou hodinou ranní vyjeli muži zákona do Jinolic, kde se neznámý pachatel vloupal do jednoho z rekreačních zařízení. Ve skladu se sportovním náčiním poté odcizil kovový trezor s několikasettisícovou hotovostí. Případ šetří jičínští policisté jako přečin krádeže.



Po čtrnácté hodině se obrátil na policii muž z Jičína s tím, že mu sousedka stříkla do očí štiplavou látku. Hlídka, která vyjela na místo, vyzvala ženu, aby se k celé události vyjádřila. Ta ovšem nařčení souseda rezolutně odmítla s tím, že v době údajného útoku nebyla doma a tudíž nemohl souseda napadnout. Případ šetří policisté jako přestupek proti občanskému soužití.



V odpoledních hodinách kontrolovala policejní hlídka v Dolní Nové Vsi osobní vozidlo Škoda Favorit, které řídil pětadvacetiletý muž. Během kontroly vyšlo najevo, že není držitelem příslušného řidičského oprávnění. A tak o jeho dalším osudu bude rozhodovat příslušný správní orgán.



Hodinu po půlnoci kontrolovala policejní hlídka v Jičíně osobní vozidlo Volkwagen Passat Variant, které řídil jednatřicetiletý muž. Už jak otevřel dveře, bylo policistům jasné, že se před jízdou posilnil něčím ostřejším. Jejich domněnky nakonec potvrdila provedená dechová zkouška, která u něj prokázala přes 1,3 promile alkoholu. Z tohoto důvodu mu policisté zakázali další jízdu a zadrželi řidičský průkaz. Na jak dlouho, tak o tom teď bude rozhodovat příslušný správní orgán.