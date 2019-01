Východní Čechy - Ve dnech od 2. února do 27. března letošního roku probíhá „Orion - Hvězdná soutěž 2009“, do které se podle očekávání zapojí část veřejnosti z našeho regionu.

Modrá hvězda za oknem láká podvodníky k okradení obyvatel. | Foto: DENÍK/Ondřej Surý

V uvedeném období se bude pohybovat po území České republiky speciální tým, který bude navštěvovat domácnosti označené symbolem soutěže.



„Zkušenosti z minulých let ukazují, že této situace zneužívají různí podvodníci. Využívají důvěřivosti osob, především seniorů, a pod záminkou výhry od Orionu vnikají do domácností, kde se dopouštějí krádeží, převážně peněz,“ upozornila policejní mluvčí Věra Hamáčková.



Připomněla několik zásad, které by občané měli znát:

Návštěva týmu Orion probíhá pouze v pracovních dnech od 17 do 21 hodin, nikdy ne o víkendu. Výhra je vždy upravena písemnou formou a finanční prostředky jsou předány prostřednictvím bankovního převodu.



Oficiální Orion tým bude v termínu od 2. do 27. února čtyřčlenný, v době od 2. do 27. března dvoučlenný, jeho oblečení bude modré barvy s logem Orion. Tým používá pouze vozidlo Opel modré barvy s výrazným logem Orion a symboly hry Orion Hvězdná soutěž. Členy týmu doprovází moderátor Michal Jagelka.



V případě pochybností mohou občané zatelefonovat na číslo 607 939 937. Pokud budou mít jakékoliv podezření, že jde o podvodné jednání, mohou kontaktovat Policii ČR.



„Pokud občané budou dodržovat tyto zásady opatrnosti, podstatně ztíží páchání trestné činnosti osobám, které využívají legendu o výhře v soutěži Orion,“ dodala policejní mluvčí Věra Hamáčková.