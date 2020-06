Jičínští kriminalisté zahájili trestní stíhání šestašedesátiletého sběratele. Muž je obviněn ze spáchání přečinu neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Muž si měl opatřit a přechovávat neživé preparované jedince zvláště chráněného druhu živočicha v celkovém počtu 715 jedinců, a to aniž by disponoval platným rozhodnutím o výjimce ze zákazů držení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Zároveň nejméně 64 těchto jedinců, zejména různých druhů motýlů, odchytil a usmrtil, aniž by disponoval příslušným povolením.