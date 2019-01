Jičínsko -Uplynulý víkend byl nabitý událostmi.Policisty nejvíce zaměstnaly rodinné a partnerské šarvátky, opilí a zapomnětliví řidiči.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Matej Slávik

Jako například v Sobotce, kde se na policejní služebnu dostavil muž s tím, že mu někdo odcizil vozidlo Citroën, které měl zaparkované před domem. Policistům dále uvedl, že měl v nádrži jen minimální množství benzínu. Z tohoto důvodu se muži zákona domnívali, že vozidlo nebude daleko. A nemýlili se. Citroën našli na náměstí, kde ho ovšem nezaparkoval zloděj, ale sám majitel, který zde den předtím zapomněl.



„Chyťte zloděje“, křičel v pátek 12. srpna před desátou hodinou dopolední obchodník v Sobotce na náměstí. Naštěstí právě přijížděla policejní hlídka, která okradeného muže vyslechla a poté se i s ním vydala po stopách zloděje. Ten z místa odjel větším vozidlem směrem do ulice Na Šafranici, kde zaparkoval. Policisté zde řidiče zkontrolovali a vyzvali, aby vrátil odcizené věci. Muž se nejdříve usmíval a přitom tvrdil, že nic neodcizil. To mu vydrželo jen do okamžiku, než otevřel zadní dveře vozu. Na podlaze ležela umělohmotná slánka v hodnotě 19 korun, kterou v obchodě odcizil. Navíc zde vzal i dětské odrážedlo, které však cestou odhodil. A tak si slánku na místě převzal majitel obchodu, který policistům děkoval za záchranu zboží. Nepoctivého zákazníka pak muži zákona odměnili v blokovém řízení pokutou ve výši jeden tisíc korun.



V odpoledních hodinách se obrátil na policii muž ze Železnice s tím, že se mu někdo vloupal do domu. Policisté na místě zjistili, že k žádnému vloupání nedošlo. Domek navštívili kamarádi majitele, kteří ho chtěli překvapit, což se jim nakonec podařilo.



Po patnácté hodině oznámily na policii v Jičíně dvě ženy z Valdic, že byly napadeny jejich sousedem, který jim sprostě nadával a přitom mladší z nich udeřil do předloktí. Případ šetří jičínští policisté jako přestupek proti občanskému soužití.



Dva muži ve věku 49 a 41 let odcizili v odpoledních hodinách v lesním porostu u kopce Babák nařezané dřevo. K jejich smůle je přímo při krádeži odhalila policejní hlídka. A tak nejenže museli dřevo vrátit zpět, ale navíc každý dostal v blokovém řízení pokutu ve výši 500 korun.



Ve večerních hodinách měl údajně u obce Sukorady projíždět opilý cyklista, který měl vulgárně urážet ostatní účastníky silničního provozu. Hlídka, která vyjela na místo, již nikde cyklistu nezastihla.



Štěstí v neštěstí měl před dvacátou hodinou zákazník na benzínové čerpací stanici v Robousích, který zde zapomněl peněženku. Naštěstí ji našla obsluha, která nález peněženky oznámila na policii. Nakonec ji nemusela předávat policistům, ale přímo majiteli, který se pro ni vrátil.



Koncert rockových skupin pod hradem Kost předčasně skončil pro bezdomovce, který se při poslechu známých hitů posilňoval na skále alkoholem tak dlouho, až uklouzl a spadl z výšky téměř 6 metrů na zem. A nebylo divu. Provedená dechová zkouška totiž u něj prokázala přes 3,3 promile alkoholu. Z místa byl s pohmožděným ramenem a oděrkami v obličeji převezen rychlou záchrannou službou do jičínské nemocnice.



Horké chvilky zažili před dvaadvacátou hodinou návštěvníci jednoho z barů v Nové Pace. Jeden z hostů měl totiž v batohu plastovou lahev s louhem, která se mu rozpustila. Tekutina mu pak vytekla do batohu a následně na podlahu herny. Na místo vyjeli hasiči, kteří zasažené místo neutralizovali a poté vyčistili. Ke zranění osob naštěstí nedošlo.



V sobotu 13.srpna vyjeli po půlnoci hořičtí policisté do jednoho z místních barů, kde došlo k hádce mezi bývalými partnery. Muž zde měl údajně slovně napadat svoji bývalou přítelkyni, které se to pochopitelně nelíbilo. Nakonec se na místě usmířili a další přítomnost hlídky nežádali.

Podobně to vypadalo i v Nové Pace, kde se pro změnu napadali manželé, kteří jsou v rozvodovém řízení. V tomto případě postačila ze strany policie domluva.



Před druhou hodinou ranní kontrolovala policejní hlídka v obci Podkost osobní vozidlo Škoda Octavia, které řídil sedmatřicetiletý muž. Provedená dechová zkouška u něj prokázala přes 1,4 promile alkoholu. I když svého jednání velmi litoval, nebylo mu to nic platné. Policisté mu zakázali další jízdu a zadrželi řidičské oprávnění.



Dalším hříšníkem, který usedl za volant opilý, byl jednadvacetiletý řidič osobního vozidla Ford Escort. Ten navíc na kruhovém objezdu v Úlibicích „neudržel“ vůz na silnici a vyjel mimo ni. Provedená dechová zkouška u něj prokázala přes 1,5 promile alkoholu. A tak i on přišel o svůj řidičský průkaz. Na jak dlouho, o tom bude rozhodovat příslušný správní orgán.



Po poledni řešili muži zákona jedno fyzické napadení za druhým. Nejdříve se do sebe pustili dva mladíci v Nové Pace a poté napadl v malé obci na Jičínsku muž babičku své přítelkyně. Nakonec měla napadnout silně opilá žena svého chotě v domě nedaleko Jičína. Údajně ho ohrožovala nožem, křičela na něj a přitom bouchala do dveří. Po příjezdu hlídky se oba uklidnili a další přítomnost hlídky nežádali. A tak muži zákona oběma alespoň domluvili a vysvětlili, jak se mají k sobě chovat.



Po dvaadvacáté hodině si stěžoval muž z Kopidlna na hlučnou mládež, která měla v blízkosti školy tropit výtržnosti a rozbíjet sklo. Hlídka, která vyjela na místo, nezjistila žádné známky rušení nočního klidu. Parta mladých lidí nebyla hlučná a k žádnému rozbití skla zde nedošlo. I tak všechny upozornila na pozdní noční hodinu s tím, aby se zdrželi jakýchkoliv hlučných projevů.



Další skupinka osob měla v neděli 14. srpna několik minut po půlnoci rušit noční klid v Dětenicích. Dle místních zde měli hulákat a nahlas zpívat. Nakonec se všichni ještě před příjezdem hlídky rozešli.



Nad ránem se obrátila na policii v Sobotce slečna s tím, že jí někdo ukradl na místní diskotéce kabelku, ve které měla peněženku s hotovostí, osobní doklady a další písemnosti vše v celkové hodnotě 4.200 korun. Případ šetří sobotečtí policisté jako přestupek proti majetku.



V ranních hodinách vyšetřovali muži zákona krádež nafty, kterou neznámý pachatel odcizil z nákladního vozidla zaparkovaného nedaleko benzínové čerpací stanice v Nové Pace. Celkem si tak zloděj přišel na 125 litrů motorové nafty za bezmála 5.400 korun. Případ šetří policisté jako přečin krádeže, za což pachateli hrozí až dva roky vězení.



V odpoledních hodinách prováděl majitel pozemku v Sobotce úklid, při kterém pálil staré seno. Dýmem a neskutečným zápachem obtěžoval sousedy kolem. Ti si to pochopitelně nenechali líbit a vše oznámili na policii. Hlídka na místě muži domluvila s tím, aby oheň uhasil, což také učinil.



Ve večerních hodinách pobíhal po kolejích v Sobotce nedaleko vlakového nádraží kůň, který utekl majitelce. Ta ho zde nakonec našla a odvedla domů. A tak vše dobře dopadlo.



V noci ještě vyjela policejní hlídka v Jičíně do ulice U Stadionu, kde mělo dojít k napadení několika osob. Nakonec se ukázalo, že se jedná o rodinu, která si mezi sebou vyřizovala účty. K žádnému fyzickému útoku ovšem nedošlo. Zůstalo jen u slovního napadení. V tomto případě postačila ze strany policistů domluva. (PČR)