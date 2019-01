Jičínsko -Uplynulý víkend byl na Jičínsku nabitý událostmi. Policisty nejvíce zaměstnaly rodinné a partnerské neshody, dále prověřovali přijatá oznámení a v neposlední řadě se zabývali i krádežemi slepic a pobíhajícími psy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

V pátek 24. června ráno vyšetřovali hořičtí policisté krádež jízdního kola, které neznámý zloděj odcizil před jedním ze supermarketů. Jednalo se o dámské kolo Wheeler modré barvy, které bylo uzamčené lankovým zámkem. Případ šetří policisté jako přestupek proti majetku.

Po osmé hodině ranní se obrátila na linku 158 žena z malé obce na Jičínsku s tím, že na dvoře domu, kde bydlí, pobíhá rotvajler, před kterým se schovala do garáže. Na místo vyjela policejní hlídka, která nejdříve kontaktovala majitele psa, a poté ženu z garáže vysvobodila.

Neznámá „straka“ úřadovala v dopoledních hodinách ve Slavhosticích, kde na dvoře jednoho z domů odcizila šest slepic a jednoho kohouta. Majitel, který byl v době krádeže na návštěvě u sousedů, vyčíslil škodu na téměř 1.300 korun. Případ šetří kopidlenští policisté jako přestupek proti majetku.

Krátce před třináctou hodinou vstoupil do prodejní části benzínové čerpací stanice v Libáni maskovaný muž, který s pistolí v ruce požadoval po obsluhující pracovnici peníze. Ta mu v obavě o svůj život vydala několik tisíc korun. Lupič si navíc vzal ještě několik krabiček cigaret a poté objekt opustil. K popisu pachatele žena uvedla, že byl ve věku kolem pětadvaceti let, asi 175 cm vysoký, štíhlé postavy. Na sobě měl světlou mikinu a tmavé kalhoty. Hovořil plynule česky bez přízvuku. Případ šetří jičínští kriminalisté jako zločin loupeže, za což pachateli hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

Kombinace alkoholu a velmi teplého počasí zřejmě „nesedla“ šestatřicetiletému muži v malé obci na Jičínsku, který po příchodu domů začal napadat svoji manželku a přitom ničil zařízení domácnosti. Ženu častoval nevybíravými výrazy a dokonce se jí snažil i několikrát udeřit. Neuklidnil se ani po příjezdu hlídky, která ho několikrát vyzvala, aby od svého jednání opustil. Naopak byl čím dál víc agresivní. Nakonec skončil v „poutech“ a posléze v protialkoholní záchytné stanici v Hradci Králové, kde zůstal až do vystřízlivění. Nutno zdůraznit, že cesta do krajského města nebyla pro policisty příjemnou záležitostí. Muž totiž stále hulákal, vykřikoval nesrozumitelné výrazy a na výzvy policistů, aby se uklidnil, vůbec nereagoval.

Kouř vycházející z roury v Jičíně v ulici Čs. Armády vyděsil v odpoledních hodinách několik všímavých občanů. Na místo vyjeli kromě policistů i hasiči, kteří do roury nalili vodu. Přitom zjistili, že je pouze „zapíchnutá“ v zemi a voda z ní vyplavila jen několik nedopalků.

Před sedmnáctou hodinou se obrátila na policii notně opilá žena s tím, že jí někdo v Jičíně odcizil peněženku. Policisté na místě zjistili, že se jedná o místní bezdomovkyni, která nakonec něco, jako peněženku, našla u železničního přejezdu. Pochopitelně byla bez hotovosti, neboť tuto už dávno předtím utratila za pivo a levné víno nebo-li „čučo“.

Na děti, které měly v Jičíně v ulici Na Jihu házet po projíždějících vozidlech bumerang, upozornil jeden z místních občanů. Hlídka na místě již nikoho nezastihla. Nakonec děti našla na nedalekém hřišti, kde jim řádně domluvila.

Na hlučnou mládež, která se bavila v kopidlenském parku, upozornil po dvaadvacáté hodině rozzlobený muž. I když na místo okamžitě vyjela policejní hlídka, přesto už zde nikoho nezastihla.



V pozdních nočních hodinách si stěžoval na svoji manželku muž z malé obce nedaleko Jičín, která mu údajně nechtěla vyplatit peníze z prodeje jejich společného domu. Hlídka na místě muže kontaktovala, který se však choval velmi podivně, byl nervózní a neustále opakoval na adresu své ženy, že jí podpálí „kůču“, myslel tím dřevěný domek, který stál na pozemku. Žena naopak policistům sdělila, že s manželem již několik měsíců nežije ve společné domácnosti, kdy jí nepřispívá na výživu dětí a dokonce za něj musela uhradit některé dluhy, které má u různých společností. Z tohoto důvodu mu odmítla vydat 3 tisíce korun, které po ní požadoval. Případ šetří jičínští policisté jako přestupek proti občanskému soužití.

Sobota 25. června pokračovala ve stejném duchu. Po třetí hodině ranní vyjeli muži zákona v Nové Pace do jedné z heren, kde došlo k fyzickému napadení hosta. Celý spor vznikl údajně ohledně písničky, kterou si napadený muž vybral na DJboxu. Jeho volba se však nelíbila dalšímu z přítomných hostů, a tak po něm hodil popelník. Ten ho zasáhl do obličeje a přitom mu způsobil tržnou ránu nad levým okem. Případ šetří novopačtí policisté jako přestupek proti občanskému soužití.

„Veselo“ bylo i v Hořicích, kde pro změnu došlo v jednom z nočních podniků k rozbití dveří na dámských toaletách. Policisté na místě vyzvali k podání vysvětlení dvě slečny, které se v té době na toaletách nacházely. Nutno zdůraznit, že „práce“ s nimi nebyla vůbec jednoduchá, neboť obě byly pod vlivem alkoholu. Jedna z nich neustále tvrdila že má v sobě nejméně čtyři promile, a že nic platit nebude, protože taky nic nerozbila. Její kamarádka na tom byla o něco lépe. Ta se chovala slušně a s policisty, kteří případ šetří jako přestupek proti majetku, spolupracovala.

Po poledni vyjeli muži zákona do Jičíněvse, kde neznámý pachatel vnikl do zaparkovaného vozidla Fiat Punto, ve kterém poškodil volant a část palubní desky. Majitel vyčíslil škodu na nejméně 20 tisíc korun. Případ šetří kopidlenští policisté jako přečin poškození cizí věci.

Několik minut po dvanácté hodině kontrolovala policejní hlídka v Sobotce osobní vozidlo Renault Clio, které řídil pětadvacetiletý mladík. Vzhledem k tomu, že byl velmi roztěkaný a měl rozšířené zorničky, vyzvali ho policisté k provedení testu na přítomnost omamných a psychotropních látek. Mladík s testem souhlasil se slovy, že není problém, protože již dlouho žádnou zakázanou látku neužil. Test nakonec ukázal, že problém má, neboť byl pozitivní. Z tohoto důvodu mu muži zákona zakázali další jízdu a případ šetří jako přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu v silničním provozu.

Po sedmnácté hodině natankoval u benzínové čerpací stanice v Milovicích řidič do osobního vozidla Honda CR 30 litrů benzínu v hodnotě jeden tisíc korun a poté bez zaplacení ujel. Případ šetří hořičtí policisté jako přestupek proti majetku.

Jako smyslu zbavený se choval v pozdních nočních hodinách čtyřiatřicetiletý muž v Sobotce, který napadl svoji jednačtyřicetiletou družku. Ženu, která v době útoku spala, udeřil několikrát pěstí do hlavy, čímž jí způsobil zranění. Napadená žena byla nakonec převezena na ošetření o nemocnice v Jičína a její druh skončil s 2,4 promile alkoholu v protialkoholní záchytné stanici v Hradci Králové. Případ šetří sobotečtí policisté jako přestupek proti občanskému soužití.

Před půlnocí ještě vyjeli muži zákona do malé obce na Hořicku, kde se v místním kulturním stánku konala oslava padesátých narozenin. Hosté se zřejmě chovali hlučněji, než by se na tuto noční hodinu slušelo a tak stížnost ze strany občanů na sebe nenechala dlouho čekat. Policisté na místě sešlost požádali, aby se ztišila a nerušila tak noční klid. Nakonec jeden z hostů zavřel dveře ven a bylo po problému.

I když neděle bývají většinou klidné, tentokrát tomu tak nebylo.

Před polednem se obrátila na policii žena z Lázní Bělohradu s tím, že v ulici kde bydlí, stojí nastartovaný kamion, který má stažené záclonky a ona má strach, aby se řidiči něco nepřihodilo nebo aby snad nebyl mrtvý. Hlídka na místě zjistila, že jsou její obavy zbytečné. Řidič pouze vozidlo nastartoval, z důvodu dobití baterie, a poté si odešel domů zařídit další záležitosti před cestou.

Další kdo měl obavy o druhé, byl muž z Libáně. Toho pro změnu vyděsil křik, který vycházel ze sousedního bytu, a tak se pohotově obrátil na policii. Muži zákona na místě zjistili, že šlo o obyčejnou hádku, kterou pár nechtěl s policisty rozebírat, natož řešit.

V odpoledních hodinách se obrátil na policii opilý spolumajitel jednoho z rybníků na Novopacku, kterému se údajně nelíbilo, že ho kontrolovala rybářská stráž. Podle jeho názoru, na to nemá právo. Službu konající policista ho vyvedl z omylu a vysvětlil mu, že rybářská stráž má právo kontroly.

„Přijeďte, soused na ulici zabíjí ovce“, oznámil v podvečerních hodinách na lince 158 anonym. K vybíjení zvířat mělo dojít v malé obci na Jičínsku. Na místo vyjela policejní hlídka, která zjistila, že se oznámení nezakládá na pravdě. Chovatel ovcí zde zvířata nezabíjel, ale pouze je na svém pozemku stříhal. Co oznamovatele vedlo k nepravdivému telefonátu se nepodařilo zjistit.

Během uplynulého víkendu navštívil jednu ze škol v Jičíně neznámý vandal, který po sobě zanechal na chodbě exkrement. Stejně „vyzdobil“ i třídní knihu, která se nacházela ve stojanu na chodbě. Dále v pracovně školníka vylil na podlahu barvu a ve sborovně ponechal na stole několik svíček a ohořelou kartičku do jídelny. A aby toho nebylo málo, tak na pánských záchodech vymotal roli toaletního papíru, který ponechal na hromadě pod umyvadlem. Případ šetří jičínští policisté jako přestupek proti občanskému soužití.

Návštěvníci k pohledání zavítali v podvečerních hodinách do kempu v obci Pecka. Jednalo se o nejméně jedenáctičlennou partů mladíků, kteří zde pod vlivem alkoholu poškodili u jedné z rekreačních chatek dveře, okno a okapový svod. Navíc na zápraží rozbili šest dřevěných stoliček. Svým jednáním způsobili škodu ve výši téměř 7 tisíc korun. Případ šetří novopačtí policisté jako přečin poškození cizí věci. (PČR)