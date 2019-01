Jičínsko -Uplynulý víkend byl na Jičínsku ve znamení opilců a výtržníků. Nechyběly ani rodinné a partnerské neshody.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Na dva podezřelé muže, kteří v pátek 7. ledna ráno obcházeli domácnosti v Nové Pace, upozornila na lince 158 jedna z oslovených žen. Hlídka, která vyjela na místo, zjistila, že se nejedná o žádné podvodníky, ale o zástupce firmy, která nabízí levnější odběr elektrické energie.



Po třinácté hodině se povaloval na chodníku ve Staré Pace silně opilý muž. Vzhledem k tomu, že měl v dechu 3,69 promile alkoholu a téměř nekomunikoval, rozhodli policisté o jeho umístění v protialkoholní záchytné stanici v Hradci Králové, kde zůstal do vystřízlivění.



Pro své věci si přišel v odpoledních hodinách do bytu své bývalé družky muž v Nové Pace, který si kromě svých věcí odnesl i její mobilní telefon LG. Případ šetří policisté jako přečin krádeže, za což muži hrozí až dva roky vězení.



Srna s pěnou u tlamy se dobývala po čtrnácté hodině na zahrady u jednoho z rodinných domů na Rytířově Lhotě. Vzhledem k tomu, že se chovala velmi podivně, obrátila se majitelka domu o pomoc na policii. Službu konající policisty předal oznámení zástupci místního mysliveckého sdružení, který usoudil, že se zřejmě srnka přežrala řepky, která zůstala nesklizená na poli.



Po jednadvacáté hodině se obrátil na policii muž z malé obce na Kopidlensku s tím, že ho bývalá manželka, která je silně opilá, zbila lopatkou na smetí a přitom mu způsobila zranění. Hlídka, která vyjela na místo, zjistila, že k žádnému fyzickému útoku nedošlo. Oba se pouze se přetahovali o deku a přitom se slovně uráželi. Vzhledem k tomu, že se ani jeden z nich nechtěl deky vzdát, přišla na řadu praktická rada. Muži zákona jim totiž doporučili, aby si přikrývku rozpůlili. Oba s návrhem souhlasili a další přítomnost hlídky již nepožadovali. Zda si skutečně deku rozdělili, již policisté nezjišťovali.



Se zraněním v obličeji skončil v pozdních nočních hodinách v jičínské nemocnici mladý muž, kterého z nezjištěných důvodů napadl neznámý útočník na Valdštejnově náměstí. Policisté případ šetří jako přestupek proti občanskému soužití.



V sobotu 8. ledna vyjeli muži zákona po poledni do Staré Paky, kde v Revoluční ulici ležel na sněhu opilý muž, který se vůbec nehýbal. Z tohoto důvodu byl převezen do Oblastní nemocnice v Jičíně, odkud dále pokračoval do protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové.



Upravená sjezdovka v Nové Pace nelákala v dopoledních hodinách jen lyžaře, ale také chodce, kteří tak sněhovou pokrývku značně poškodili. To se pochopitelně nelíbilo provozovatelům sjezdovky, kteří vše oznámili na policii. Ta teď případ šetří jako přestupek proti občanskému soužití a majetku.



Před patnáctou hodinou vypátrali hořičtí policisté celostátně hledaného, pětapadesátiletého muže, kterého po nezbytných úkonech eskortovali do vazební věznice v Hradci Králové, kde už na něj čekali.



Ve večerních hodinách kontrolovala policejní hlídka v Jičíně v Hradecké ulici osobní vozidlo Ford Escort, které řídil dvaadvacetiletý mladík. Už při pohledu do jeho tváře bylo policistům jasné, že se před jízdou posilnil některou ze zakázaných látek. A nemýlili se. Výsledek orientačního testu na přítomnost omamných a psychotropních látek vyzněl pozitivně, a tak se řidič musel na místě rozloučit se svým řidičským průkazem a o jeho dalším osudu teď bude rozhodovat příslušný správní orgán.



V podvečerních hodinách řešili policisté manželské neshody v malé obci na Kopidlensku, a poté pokračovali do Vysokého Veselí, kde neznámý vandal poškodil osobní vozidlo Volkwagen Golf, které bylo zaparkované na soukromém pozemku. Majitel vyčíslil škodu na téměř 7 tisíc korun. Případ šetří kopidlenští policisté jako přečin poškození cizí věci.



Po jednadvacáté hodině se obrátil na linku 158 anonym s tím, že si v Jičíně na vlakovém nádraží ustlala silně opilá žena, který by mohla spadnout pod vlak. Na místo vyjeli strážníci městské policie, kteří zde kromě ženy našli i jejího parťáka. Vzhledem k tomu, že nádraží neslouží jako ubytovna, museli si nocleh najít někde jinde.



Hospůdka v malé obci na Kopidlensku posloužila v pozdních nočních hodinách jako ring volný dvěma opilým bratrům, kteří se nejdříve pohádali, a poté si „vjeli do vlasů“. Nakonec si mladší z nich sedl na vozovku a nechtěl se hnout. Vzhledem k tomu, že mu policisté naměřili přes 3 promile alkoholu, nezbylo nic jiného, než ho převézt do protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové.



Ani v neděli 9. ledna neměli policisté klid. Několik minut po půlnoci se obrátila na linku 158 opilá žena s tím, že ji v restauraci v Dětenicích napadá přítel. Hlídka, která vyjela na místo, zjistila, že se oznámení nezakládá na pravdě. Naopak žena obtěžovala jak svého přítele, tak i ostatní hosty, které častovala vulgárními výrazy. Vzhledem k tomu, že ve svém jednání pokračovala i po příjezdu hlídky, skončila nakonec na policejní služebně, kde se uklidnila. Případ šetří kopidlenští policisté jako přestupek proti občanskému soužití.



V dopoledních hodinách řešili muži zákona schválnosti v Nové Pace, kde žena nechtěla pustit do svého bytu bývalého přítele, který si po předchozí domluvě přišel pro své věci. Případ šetří novopačtí policisté jako přestupek proti občanskému soužití.



Před patnáctou hodinou se obrátila na linku 158 žena z Lázní Bělohradu s tím, že ji v Bažantnici u jezírka obtěžoval starší muž, který si měl před ní rozepnout kalhoty a ukazovat svoje mužství. Na místo okamžitě vyjela policejní hlídka, která v lesním porostu zastihla muže stejného popisu. Ten policistů uvedl, že se v žádném případě nechtěl ženě ukazovat, pouze zde vykonával potřebu. A tak, aby si příště pamatoval, že se na veřejném prostranství nemočí, dostal v blokovém řízení pokutu ve výši jeden tisíc korun.



V podvečerních hodinách oznámil na policii řidič kamionu, že mu u obce Lužany vběhl do jízdní dráhy labrador. Okamžitě zastavil a psa zkontroloval. Na jeho obojku našel kromě známky i telefonního číslo, na které zavolal. Ozval se majitel psa, který děkoval a hned si pro svého čtyřnohého kamaráda přijel.