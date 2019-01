Jičínsko - Uplynulý víkend byl pro policisty opět poměrně rušný.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

V pátek 11. prosince kontrolovala dvě hodiny po půlnoci policejní hlídka v Nové Pace osobní motorové vozidlo Škoda Favorit, které řídil třicetiletý muž. Nutno podotknout, že už jak otevřel dveře, bylo policistů jasné, že se před jízdou patřičně posilnil alkoholem. Z tohoto důvodu se řidič podrobil dechové zkoušce na alkohol, která u něj prokázala neuvěřitelných 2.62 promile alkoholu v dechu. A tak nejenže se musel vzdát svého řidičského průkazu, ale navíc si vyslechl ve zkráceném přípravném řízení podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Naftu zadarmo se zřejmě rozhodl pořídit dosud neznámý řidič stříbrného vozidla, který si před polednem natankoval u benzínové čerpací stanice na obchvatu Jičína téměř 70 litrů motorové nafty, a poté rychle bez zaplacení ujel. Zůstal po něm pouze dluh ve výši 1.784 korun. Po drzém řidiči pátrají jičínští policisté, kteří případ šetří jako přestupek proti majetku.

Po poledni navštívili dva muži snědé pleti jednu z prodejen v Ostroměři, kde obsluhující pracovnici nabízeli za částku jeden tisíc korun údajně zlatý řetízek a další zboží. Žena se naštěstí nenechala nachytat a místo koupě okamžitě vše oznámila na linku 158. Následně oba muži nasedli do vozidla Škoda Favorit a odjeli směrem na Hořic. I když se policisté vydali za nimi, přesto už vozidlo ani jeho posádku nikde nenašli.

Před sedmnáctou hodinou vyjela policejní hlídka do jednoho z obchodních domů v Jičíně na autobusovém nádraží, kde jeden ze zákazníků vulgárně urážel obsluhující personál. Na místě policisté zjistili, že se jedná o problémového zákazníka, kterého chtěli z prodejny vykázat, neboť se zde již v minulosti nevhodně choval. Nakonec pochopil, že o jeho návštěvu v prodejně nestojí, a poté co mu policisté domluvili, z místa odešel.

Po jednadvacáté hodině kontrolovala policejní hlídka v Lázních Bělohradu osobní motorové vozidlo Škoda Forman, které řídila devětapadesátiletá žena. Nutno podotknout, že policisty nemile překvapila, neboť jí v dechu opakovaně naměřili 0.75 a 0.77 promile akoholu. A tak nejenže svůj řidičský průkaz dlouho neuvidí, ale navíc musela v další cestě pokračovat pěšky.

Rozbité okno a kámen v pokoji. Přesně takový pohled se naskytl v pozdních nočních hodinách majiteli bytu ve Valdicích. Po tomto zjistění okamžitě vyběhl ven, kde před domem zadržel opilého muže. Následně vše oznámil na linku 158. Hlídka, která vyjela na místo, zjistila, že se jedná o sedmadvacetiletého cizího státního příslušníka, který policistům sdělil, že se chtěl pouze pomstít majitelce jednoho z bytů za to, že ho „vyhodila“. Napadlo ho, že by jí mohl rozbít okno. A jak si usmyslil, tak také provedl. Vzal kámen a hodil. Okno sice rozbil, ale ne její, ale u sousedů. Nakonec se za přítomnosti hlídky s poškozeným domluvil na finančním vyrovnání.

V sobotu 12. prosince kontrolovala po třetí hodině ranní policejní hlídka v Jičíně v ulici Maršála Koněva osobní motorové vozidlo Škoda Octavia, které řídil dvaatřicetiletý muž. Během kontroly ho policisté několikrát vyzvali k provedení dechové zkoušku. Tu ovšem pokaždé odmítl. Zřejmě věděl proč. Tímto přístupem si ovšem nijak nepomohl, neboť mu muži zákona zakázali další jízdu a o jeho dalším osudu teď bude rozhodovat příslušný správní orgán.

Ve čtyři hodiny ráno oznámil na linku 158 muž, že byl před jedním z barů v Jičíně v Ruské ulici fyzicky napaden. Z tohoto důvodu okamžitě na místo vyjela policejní hlídka, která zjistila, že se oznámení nezakládá na pravdě. Oznamovatel byl totiž totálně opilý a vzhledem k tomu, že v baru napadal ostatní hosty, vyvedli ho pořadatelé ven na vzduch, aby vychladl. To se mu pochopitelně nelíbilo. Nakonec mu muži zákona na místě domluvili a vysvětlili, jak se má ve společnosti chovat.

Další opilec, kterého musela policejní hlídka zkrotit úřadoval v herně v Hořicích. V tomto případě se jednalo o čtyřiačtyřicetiletého muže, který zde slovně urážel dalšího hosta. Ten se ho snažil uklidnit, a když jeho snaha nikam nevedla, tak se po něm ohnal. Přitom ho rukou udeřil do obličejové části, čímž mu způsobil drobné poranění, které si vyžádalo lékařské ošetření. Případ šetří hořičtí policisté jako přestupek proti občanskému soužití.

V podvečerních hodinách se obrátil na policii dvaatřicetiletý muž s tím, že v jednom z jičínských bankomatů našel v přihrádce tisícikorunovou bankovku. Na místo vyjela policejní hlídka, která zjistila, že v podavači není jedna bankovka, ale že jich je zde více. Provedeným šetřením se mužům zákona podařilo zjistit, kdo zde peníze zapomněl. A pak že mezi námi nežijí poctiví občané.

Naopak štěstí na poctivého nálezce neměl jeden ze zákazníků obchodního domu v Jičíně na autobusovém nádraží, který v podvečerních hodinách zapomněl u vratného automatu na lahve svoji příruční tašku. I když se pro ni po chvíli vrátil, přesto ji už nikde nenašel. A tak s ní přišel o peníze, osobní doklady, mobilní telefon a další věci v celkové hodnotě téměř 4 tisíc korun. Případ šetří jičínští policisté jako přestupek proti majetku.

O vánoční dekoraci přišel v pozdních nočních hodinách majitel domu ve Sběři. Jednalo se o svítícího soba, kterého odcizil dosud neznámý zloděj přímo ze zápraží domu. Kde sob skončil, a který dům teď bude krášlit, zjišťuje kopidlenští policisté.

V noci vyjeli policisté na kontrolu heren, barů a diskoték. Zjišťovali, jak zde dodržují zákaz podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let. Během noci navštívili celkem 10 provozoven v Jičíně, v Nové Pace, na Pecce, v Lázních Bělohradu a v Kovači, kde zkontrolovali 41 mladistvých. U 13 z nich zjistili požití alkoholu. Ve všech případech byli vyrozuměni jejich rodiče, kteří si pro ně přijeli. V obdobných kontrolách budou policisté i nadále pokračovat.

Velmi nezodpovědně se zachovala jedna návštěvnic diskotéky v Hořicích, která si odložila svoji kabelku na stůl a více se o ní nezajímala. Jaké bylo její překvapení, když v neděli ráno 13. prosince zjistila, že jí kabelku, ve které měla peníze a mobilní telefon někdo odcizil. Nakonec policistům, kteří na místo vyjeli sdělila, že je opilá a velmi unavená a tudíž věc oznámí až bude fit.

Na neoprávněný prodej vánočních stromků, který probíhá v Jičíně u jednoho z obchodních domů na autobusovém nádraží, upozornil v podvečerních hodinách na lince 158 anonym. Hlídka, která vyjela na místo, žádného prodejce vánočních stromků nenašla. Oznamovatel byl zřejmě nějaký šprýmař.

V před dvacátou hodinou kontrolovala policejní hlídka v obci Radim osobní motorové vozidlo Peugeot 405, které řídil dvaatřicetiletý muž. Během kontroly vyšlo najevo, že má rozsudkem Okresního soudu v Semilech uložen do roku 2010 zákaz řízení motorových vozidel. A nejen to. Navíc byl pod vlivem alkoholu, což potvrdila i provedená dechová zkouška. K opakovaně naměřeným hodnotám 1.15 a 1.35 promile alkoholu v dechu snad ani není co dodávat. A tak nejenže přišel o svůj řidičský průkaz, ale navíc si vyslechl ve zkráceném přípravném řízení podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a dále ohrožení pod vlivem návykové látky.

V noci vyjeli policisté do Železnice, kde měl na silnici nedaleko kostela ležet silně podnapilý muž. Muži zákona na místě zjistili, že se jedná o devětačtyřicetiletého cizího státního příslušníka, který byl tak opilý, že se neudržel na nohou. Z tohoto důvodu skončil na Protialkoholní záchytné stanici v Hradci Králové, kde ho policisté hodinu po půlnoci předali do rukou odborníků. (PČR)