Jičínsko - Během posledního prázdninového víkendu došlo na silnicích naše okresu k 7 dopravním nehodám, při nichž byly dvě osoby lehce zraněny. Na dvou z nich se podílel alkohol a celková škoda byla vyčíslena na téměř půl milionu korun.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR Jičín

V neděli 31. srpna projížděl ve tři hodiny ráno šestadvacetiletý řidič osobním vozidlem Ford Escort ulicí Karla Vika, kdy v důsledku nepřiměřené rychlosti jízdy vyjel v levotočivé zatáčce vpravo mimo komunikaci na chodník, kde narazil do podezdívky plotu. Po nárazu pokračoval v jízdě, kterou po několika metrech ukončil dalším nárazem do oplocení, vjezdové brány a rozvodu plynu u domu. Ke zranění osob nedošlo. Řidič se podrobil dechové zkoušce, která u něj prokázala 1,72 promile alkoholu. Na místo nehody vyjeli kromě policistů a hasičů i plynaři, kteří zamezili úniku plynu z rozvodného plynového zařízení. Řidič nakonec uvedl, že byl ve vozidle jako spolujezdec a na otázku kdo tedy řídil, nedovedl odpovědět. Ve věci byly ještě téhož dne zahájeny úkony trestního řízení. Celková škoda byla vyčíslena na 95 tisíc korun.

Víkendové zpravodajství

Během posledního prázdninového víkendu přijali policisté na lince 158 několik desítek hovorů, prováděli šeření k několika trestným činům a přestupků a v nepolední řadě se zaměřili i na řidiče.

V pátek 29. srpna vyjeli muži zákona do Miletína a Ostroměře, kde došlo k dopravním nehodám. Dále řešili partnerské neshody v Libáni, kde muž bránil bývalé přítelkyni k odvezení věcí ze společného bytu. Nakonec se za přítomnosti hlídky na místě dohodli, neboť žena si evidentně odvážela pouze svůj majetek.



Srážku s vlakem nepřežila v odpoledních hodinách kráva, která stála za zatáčkou v kolejišti ve směru od Kopidlna na Mlýnec. Strojvedoucí, který již nemohl srážce zabránit, do zvířete narazil. K vykolejení vlaku naštěstí nedošlo a celková škoda byla vyčíslena na 50 tisíc korun.



Na parkovišti u jednoho z obchodních domů v Nové Pace otevřel řidič osobního vozidla Škoda Favorit dveře, kterými ovšem poškodil vedle stojící vozidlo Škoda Octavia. Ještě před příjezdem hlídky se oba řidiči na místě domluvili a věc vyřešili přes pojišťovnu.



Není snad dne, abychom neinformovali o krádežích tašek a kabelek v obchodních domech. Přesto někteří zákazníci nedbají našich upozornění a své tašky volně ukládají do nákupních košíků, kde se pak velmi snadno stanou kořistí pro zloděje. Obdobnou zkušenost má od pátečních dopoledních hodin i zákaznice obchodního domu v Jičíně na autobusovém nádraží, která si svoji kabelku odložila do nákupního košíku a poté se plně věnovala vystavenému zboží. Jaké bylo její překvapení, když po chvíli zjistila, že jí chybí peněženka s finanční hotovostí, platebními kartami a osobními doklady.



V odpoledních hodinách vypátrali policisté v Kopidlně třiačtyřicetiletého muže, na kterého vydal Obvodní soud pro Prahu 9 příkaz k dodání do výkonu trestu. A tak zbytek dne již strávil ve vazební věznici v Hradci Králové, kam byl eskortován.



Ve večerních hodinách pak policisty zaměstnali opilci. První z nich volal na linku 158 s tím, že byl fyzicky napaden v jedné z heren v Nové Pace. Hlídka na místě zjistila, že k žádnému napadení nedošlo, pouze na něj spadl jiný opilec, který procházel vrávoravým krokem kolem jeho stolu.



Dále muži zákona vyjeli do Vysokého Veselí, kde měl notně opilý muž slovně napadat svoji bývalou manželku. I když ta nejdříve volala na linku 158 a prosila o pomoc, nakonec si vše rozmyslela a další asistenci policie odmítla.

Po půlnoci v sobotu 30. srpna se muži zákona zaměřili na řidiče. Nutno podotknout, že na první hříšníky nemuseli dlouho čekat. V Jičíně v Ruské ulici kontrolovali osobní vozidlo Škoda Forman, jehož řidič byl evidentně pod vlivem alkoholu. Provedenou dechovou zkouškou mu policisté naměřili téměř 0.9 promile alkoholu. Z tohoto důvodu řidiči zakázali další jízdu.



Dalšího podnapilého řidiče kontrolovali ve Vrchlického ulici. V tomto případě se jednalo o devětačtyřicetiletého řidiče, který jel osobním vozidlem Fiat Bravo. U něj dechová zkouška prokázala více než 0.9 promile alkoholu. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.



V dopoledních hodinách vyjeli muži zákona do Tetína, kde neznámý pachatel odcizil ze zahrady pískovou filtraci.



Večer a v noci opět přišli na řadu opilci. Po půlnoci volala na linku 158 žena z Kopidlna, že má doma opilého přítele, který ji obtěžuje a slovně napadá. Naštěstí po chvíli usnul, a tak nebylo zapotřebí asistence policistů.



Ve dvě hodiny ráno volal na linku 158 silně opilý muž, který policistů sdělil, že ho chce někdo „zmlátit“, a že se bojí. Hlídka, která na místo vyjela, zjistila, že k žádnému napadení nedošlo a co víc, že se jedná o muže, který takto volá velmi často.

V neděli 31.srpna se policisté opět zaměřili na řidiče. Na ránem kontrolovali v Lázních Bělohradě devatenáctiletého řidiče osobního vozidla BMW, který se na cestu posilnil notnou dávkou alkoholu. V dechu mu totiž naměřili téměř 1.9 promile alkoholu. Dál už pokračoval po svých a bez řidičského průkazu.



Další opilý řidič se projížděl Škodou Felicia v Jičíně v Barákově ulici. V tomto případě se jednalo o dvaadvacetiletého řidiče, který byl rovněž vyzván k provedení dechové zkoušky. Ta u něj prokázala 0.77 promile alkoholu v dechu. I on teď bude muset chodit pěšky, neboť mu policisté na místě zadrželi řidičský průkaz.



Do třetice kontrolovali v Kbelnici osobní motorové vozidlo Škoda Octavia combi, které řídil čtyřiatřicetiletý řidič. I on se na cestu posilnil alkoholem, což potvrdila i provedená dechová zkouška. Ta u něj prokázala 1.43 promile alkoholu v dechu. I v tomto případě muže čekal zákaz další jízdy. A nejen to. Pochopitelně přišel i o svůj řidičský průkaz.



V dopoledních hodinách pak muži zákona vyjeli řešit neshody mezi nájemcem a pronajímatelem do Kopidlna a poté šetřili krádež jablk ve Volanicích. Dosud neznámý zloděj zde vnikl na nedostatečně zajištěnou zahradu, ze které odcizil téměř 900 kilogramů moštových jablek.



Ucpanou přítokovou rouru u rybníčku v Pusté Proseči zjistila v odpoledních hodinách jeho majitelka. Uvnitř se nacházely vnitřnosti z několika králíků a dva páry králičích pacek. Kdo má tento hanebný čin na svědomí, teď vyšetřují novopačtí policisté. (PČR)