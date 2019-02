Jičínsko - V pondělí 1. února přijali policisté na lince 158 několik desítek hovorů, vyšetřovali trestné činy a přestupky a v neposlední řadě je zaměstnalo i několik opilců.

V ranních došlo v Ostroměři a v Jičíně k dopravním nehodám. V obou případech se účastníci na místě domluvili a společně vyplnili EURO formuláře.

Před polednem zaměstanali muže zákona dva teenageři, kteří se nestyděli v Jičíně na Lidickém náměstí okrást starší ženu o holi. Nepozorovaně se k ní přiblížili a v nestřeženém okamžiku jí z nákupní tašky na kolečkách odcizili peněženku. Poté s lupem utekli do nejbližšího průjezdu, kde je však po chvíli zadržel náhodný kolemjdoucí. I když jim peneženku vzal, přesto z ní již stačili odcizit 700 korun. Po drzých zlodějích teď pátrají jičínští policisté, kteří případ šetří jako přečin krádeže.

V odpoledních hodinách vyjeli policisté do jedné z heren v Jičíně na Lidickém náměstí, kde opilý muž slovně napadl jednoho z hostů. Po chvíli se přestal ovládat a začal sprostě urážet i ostatní přítomné. Hlídka věc vyřídila na místě domluvou, kdy opilci doporučila, aby provozovnu opustil a šel raději domů.

Na chodníku před jedním z domů v Hořicích v Šalounově ulici nalezl náhodný kolemjdoucí mobilní telefon Nokia 3120, šedé barvy. Přístroj, který měl poškrábaný přední displej a byl bez SIM karty a baterie, následně odevzdal jako nález na Obvodní oddělení v Hořicích.

Nový příval sněhu zasypal z pátku na sobotu téměř celý náš okres, Sobotku nevyjímaje. Z tohoto důvodu vyjeli do soboteckých ulic pracovníci Technických služeb, kteří se snažili pluhem, připojem k traktoru, sníh odklidit. V Březenské ulicise ovšem setkali s nepochopením jednoho z místních obyvatelů, který jim bránil v průjezdu a nepřál si, aby zde sníh vyhrnovali. Svoje jednání odůvodňoval tím, že mu poté voda ze sněhu stéká do jeho domu. Nakonec se dostal až do kabiny traktoru, kde poškodil přepínač dálkových a tlumených světel. Svým jednáním způsobil škodu ve výši nejméně 300 korun. Případ šetří sobotečtí policisté jako přestupek proti majetku.

Myčka u benzínové čerpací stanice v Hořicích se stala v odpoledních hodinách nedobrovolným „vězením“ pro řidiče osobního vozidla, který zde uvízl. Vzhledem k tomu, že se nemohl dostat ven a obsluha na jeho volání nereagovala, obrátil se prostřednictvím linky 158 o pomoc na policii. Muži zákona okamžitě kontaktovali pracovníky uvedené „benzínky“, kteří hned zjednali nápravu.

Na domluvenou schůzku do Vysokého Veselí nepřijel v podvečerních hodinách muž z Hořicka, který navíc nezvedal mobilní telefon. Z tohoto důvodu začal mít o něj jeho známý strach, a tak se s prosbou o pomoc obrátil na policii. Hlídky provedly šetření jak v místě jeho bydliště, tak i v místě, kde se měla schůzka uskutečnit, avšak bez výsledku. Nakonec se po několik hodinách hledaný muž ozval sám s tím, že na schůzku přišel, ale zřejmě v jiný čas a mobilní telefon nezvedal, protože ho zapomněl v garáži.

Po dvacáté hodině vyjeli muži zákona v Jičíně do ulice U Trati, kde si majitelka bytu zabouchla nedopatřením dveře. Na místo vyjeli i hasiči, kteří jí nakonec pomohli zámek překonat.

V půl sedmé večer našla policejní hlídka v Lázních Bělohradu silně opilého, pětadvacetiletého muže z Hořicka, který neustále padal na zem a přitom si něco nesrozumitelného „mumlal“. Z tohoto důvodu ho policisté vyzvali k provedení orientační dechové zkoušky na alkohol, která u něj prokázala neuvěřitelných 3.32 promile alkoholu. Vzhledem k tomu, že nebyl místní a hladina alkoholu v jeho krvi byla opravdu hodně vysoká, nezbylo jim nic jiného, než se s ním vydat do Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové, kde ho ve dvacet hodin předali do rukou odborníků. Ráno pro něj bylo asi hodně bolestné, a to nejen z důvodu vypitého alkoholu. Při odchodu zřejmě musel sáhnout hlouběji do kapsy, neboť noc strávená na „záchytce“ není žádná levná záležitost.

Hodinu po půlnoci kontorolovala policejní hlídka v Jičíně na Husově třídě osobní motorové vozidlo BMW, které řídil pětadvacetiletý muž. I on zřejmě něco slavil, neboť v jeho dechu policisté naměřili přes 1.2 promile alkoholu. A tak nejenže se na místě rozloučil se svým řidičským průkazem, ale navíc musel v další cestě pokračovat pěšky.

V noci neustále blokoval linku tísňového volání 158 opilý, pětatřicetiletý muž, který volal z herny v Nové Pace. Tvrdil, že se cítí být ohrožen na svém životě a zdraví. Na dotaz, co se mu přihodilo, uvedl, že má před sebou nějaký leták, na kterém je něco napsané a on to nemůže přečíst. Po chvíli volal znovu s tím, že je v jiné herně, kde mu pro změnu neznámý muž vyhrožoval fyzickou likvidací. Na místě policisté našli pouze oznamovatele, který byl tak opilý, že sotva stál na nohou. Přesto hlídce neustále tvrdil, že je naprosto střízlivý. Případ šetří muži zákona jako přestupek proti občanskému soužití.