Jičínsko - Ve středu 19. srpna policisté na Jičínsku prošetřovali zejména majetkové trestné činy, kdy šlo hlavě o vloupání do různých objektů. Dále přijali desítky oznámení na linku 158. Věnovali se i dohledu nad silničním provozem a řešili několik přestupců, kteří nerespektovali nejvyšší povolenou rychlost.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Šimr

Hořičtí policisté prošetřovali oznámení ženy, která se zúčastnila oslavy narozenin v Ostroměři. Svoji kabelku si odložila na chodbě a šla se s ostatními bavit. Nemilé překvapení jí čekalo při odchodu. Neznámý pachatel ji odcizil peněženku s osobními doklady a dalšími věcmi. Věc je nyní prošetřována pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku.

Zřejmě v nočních hodinách z úterý na středu 19. srpna se vypravil neznámý pachatel v obci Lázně Bělohrad na vlakové nádraží, kde z odstaveného kolejového pracovního stroje odcizil přes 300 litrů motorové nafty. Způsobená škoda přesáhla částku 8 tisíc korun. Případ nyní prošetřují novopačtí policisté.

Při prováděném dohledu nad silničním provozem zjistili muži zákona v průběhu několika málo hodin přes dvě desítky přestupců, kteří nerespektovali nejvyšší povolenou rychlost. Řidič vozidla Landrover Discovery se hnal obcí 74 kilometrovou rychlostí. Při kontrole hlídka zjistila, že již byl pro obdobný prohřešek řešen. Proto o celé věci nyní musí rozhodovat příslušný správní orgán. Ten může v tomto případě vyslovit i zákaz řízení od jednoho do šesti měsíců. Blokovou pokutu ve výši tisíc korun uložili policisté řidiči vozidla VW Passat. Ten povolenou rychlost překročil o méně než dvacet kilometrů v hodině. Rekordmanem dne se stal muž, kterému s vozidlem Mercedes Sprinter v obci naměřili 85 kilometrovou rychlost. Na místě přišel o 2500 korun a na příslušném úřadě mu odepíší tři body.

Na Obvodním oddělení v Hořicích šetřili policisté oznámení o fyzickém napadení. Devětapadesátiletý muž v několika případech ukončil hádku se svojí ženou tím, že ji udeřil do různých částí těla. Způsobil ji drobná zranění. I v tomto případě sehrál svoji nechvalnou úlohu alkohol. Věc je šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití.

Netradiční způsob návratu do hotelového zařízení zvolil v nočních hodinách jednadvacetiletý mladík v Nové Pace. Na svojí procházce po místních restauracích zjistil, že nemá klíče od vstupních dveří hotelu. Zavolal tedy s předstihem na recepci, aby mu přišli otevřít. Jenže se jeho návrat poněkud protáhl a obsluha na něho tak dlouho u vchodu nečekala. Chvíli lomcoval klikou a v touze si jít konečně odpočinout, rozbil skleněnou výplň dveří. Prolezl do chodby a přes okno se dostal do recepce, kde si vzal klíče od pokoje. Tam se už nedostal, protože ho přemohla únava a usnul v křesle. Přivolaní policisté mu naměřili přes dvě promile alkoholu a tak putoval vystřízlivět na záchytku.