Český ráj - Idylku dovolené v kempu mohou lehce zhatit zloději. Stačí jim jen dát správnou příležitost. Ke své nekalé činnosti si vybírají především stany, které zůstavají nejen otevřené, ale navíc v nich naleznou i drahé věci. Viníci ale spravedlnosti mnohokrát uniknou.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Miloslav Dostálek

„Zloději si vybírají otevřené stany nebo okna v chatkách. Je to ale také nedbalost návštěvníků, kteří si v nich nechají mobily, fotoaparáty a podobně,“ vysvětlila zástupkyně vedoucího sedmihorského kempu Petra Hýblová.



I přesto, že po celém kempu visí cedule s varováním: Nedávejte příležitost zlodějům a každý návštěvník je předem varován, příležitostí ke krádeži dávají lidé mnoho. Ze své neopatrnosti pak viní kempy.



Co ale vadí majitelům takových zařízení obzvláště, je fakt, že chytří lapkové spravedlnosti unikají. Buď jsou nezletilí, nebo je odcizení předmětu do pěti tisíc korun přestupkem, takže o několik hodin později běhá viník zase na svobodě.



„Za ta léta, co tu pracuji, se mi to stalo mockrát. Policie zloděje odveze a on je odpoledne zpátky a směje se nám tu do obličeje,“ sdělila Petra Hýblová.



„Vždy na začátku sezony preventivně roznášíme letáky s upozorněním na takové zloděje. Každý rok jsou krádeží desítky,“ vysvětlil před časem velitel turnovského oddělení Policie České republiky Vladimír Studnička.



Zlodeji jsou dokonce tak drzí, že vykrádají stany, když v nich lidé spí. Potvrzují to slova kempaře Václava Vítka: „V noci mě probudil řezavý zvuk. Někdo mi nařízl stan nad zemí a rukou chtěl vytáhnout ledvinku se všemi věcmi. Naštěstí jsem ho na poslední chvíli vyrušil.“



Policie proto varuje všechny návštěvníky kempů: nenechávejte důležité a cenné věci v chatkách, stanech ani autech. Zloději hledají to, co mohou nejrycheji zpeněžit. Za letošní sezonu byly jen v sedmihorském kempu takových případů necelé dvě desítky.



Obětí krádeže se také stávají houbaři, kteří nechají stát osamocené auto u lesa.