Jičínsko - Během uplynulého víkendu přijali policisté na lince 158 několik desítek hovorů, z nichž některé byly více než úsměvné. Dále prováděli šetření k trestným činům a přestupkům a v neposlední řadě je zaměstnaly i dopravní nehody.

ilustrační foto

K jedné z nich došlo v pátek 7. srpna v dopoledních hodinách u Vesce, kde devětadvacetiletý řidič zřejmě nezvládl řízení svého vozidla Peugeot 206 a vyjel do silničního příkopu a následně na přilehlé pole, kde zůstal stát. Policistům pak tvrdil, že vozidlo neřídil. Neustále jim vysvětloval, že řídil motocykl. Nakonec se hluboce zamyslel a uvedl, že vlastně žádný motocykl nevlastní, a tak že asi vozidlo řídil sám. Policisté hned pochopili, proč ten výpadek paměti. Řidiči totiž v dechu naměřili přes 2 promile alkoholu. Celková škoda byla vyčíslena na 10 tisíc korun.



Dále vyjeli muži zákona do Libáně, kde dosud neznámý vandal poškodil na náměstí Svobody skleněnou výplň u autobusové zastávky. Svým jednáním způsobil škodu ve výši jeden tisíc korun.



Po poledni vyšetřovala policejní hlídka v Jinolicích krádež slunečníku, který odcizil neznámý zloděj v kempu od stánku s občerstvením.



V odpoledních hodinách natankovala u benzínové čerpací stanice v Ostroměři mladá řidička do osobního vozidla Honda Civic přes dvacet litrů benzínu a poté bez zaplacení ujela směrem na Hradec Králové. Daleko však nedojela. V obci Stěžery ji zastavila policejní hlídka, která zjistila, že se jedná o čtyřiadvacetiletou ženu z okresu Náchod. A nejen to. Navíc policisté zjistili, že řidička není a nikdy nebyla držitelkou příslušného řidičského oprávnění. Z tohoto důvodu jí bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění.



V podvečerních hodinách žádala na lince 158 mladá žena o pomoc, a to při otevření vozidla. To si nedopatřením zabouchla na parkovišti v Jičíně, kdy klíčky ponechala uvnitř. Nakonec jí pomohli až pracovníci jedné firem, kteří zámek dveří překonali. Šťastná řidička tak mohla spokojeně odjet.



Večer ještě policisty zaměstnaly neshody mezi bývalými manželi ve Vysokém Veselí, kde muž bezdůvodně slově urážil svojí bývalou ženu. Případ šetří jako přestupek proti občanskému soužití.

Sobota 8. srpna nebyla o nic klidnější.



Několik minut po půlnoci kontrolovala policejní hlídka v Nové Pace v Kotíkově ulici osobní motorové vozidlo Opel Astra, které řídil devatenáctiletý mladík. I když vlastní řidičský půkaz teprve několik měsíců, už si troufl na jízdu pod vlivem alkoholu. V jeho dechu mu totiž policisté naměřili přes 0.9 promile alkoholu. A tak mu nejenže zakázali další jízdu, ale navíc mu zadrželi i řidičský půkaz.



Na podezřelého muže se psem upozornili v dopoledních hodinách obyvatelé Zelenecké Lhoty. Hlídka, která vyjela na místo zjistila, že se jedná o jednatřicetiletého muže, který v obci pouze kempuje.



Po desáté hodině dopolední oznámil na linku 158 muž z Ostroměře, že ho jeho vlastní syn uráží. Policisté na místě zjistili, že oznámení nebude tak „horké“ jak se zdálo. Otec byl totiž pod vlivem alkoholu a jeho syn v klidu griloval párky na zahradě. Nakonec oběma domluvili a vyjeli řešit další případy.



Nejdříve je čekalo poškození reklamní tabule, poté krádež motocyklu a nakonec vloupání do garáže v Jičíně. Na problematické parkování upozornili policisty občané z Dětenic. Nelíbí se jim, že návštěvníci zdejšího zámku a krčmy parkují, kde se dá. A tak na místo vyjela policejní hlídka, která řidičům řádně domluvila.



Po čtrnácté hodině vyjela rychlá záchranná služba v Jičíně na kruhový objezd v Hradecké ulici, kde došlo k pádu cyklisty. Nakonec se ukázalo, že muž jízdní kolo pouze vedl a při přecházení vozovky s ním upadl.



V odpoledních hodinách se „silně přitížilo“ jednomu z rekreantů v kempu v Jinolicích, který zde nejdříve zdemoloval chatku a poté převracel popelnice a po kolemjdoucích házel židle. Uklidnit ho musela až policejní hlídka, kterou hrubě urážel. Vzhledem k tomu, že mu policisté v dechu naměřili přes 2.8 promile alkoholu, putoval na vystřízlivění do pardubické Protialkoholní záchytné stanice. Tímto to ale pro něj neskočilo. Případ šetří policisté jako trestný čin poškozování cizí věci a výtržnictví.



V makovém poli u Lužan se měli v odpoledních hodinách prohánět tři mladíci. Nakonec zde byl pouze jeden mladík s dívkou, kteří však žádné makovice netrhali. A tak jim policisté řádně domluvili.



V podvečerních hodinách se dostavil na policii v Kopidlně muž s tím, že byl napaden svojí podnájemnicí. Vše začalo tím, když chtěl, aby mu vrátila nádobí. Na to žena nereagovala, a tak jí blikl jističem elektrického poudu. To jí natolik rozčílilo, že ho nejdříve slovně a poté i fyzicky napadla. Případ šetří jako přestupek proti občanskému soužití.



V noci ještě vyšetřovali muži zákona krádež lavičky v kempu Dřevěnice. Nakonec se žádná krádež nekonala. Pouze několik mladíků uvedenou lavičku přemístilo o několik metrů dále a tu zde poté ponechali.

Neděle 9. srpna začala napadeným mužem před hospodou v Dřevěnici. Hlídka, která vyjela na místo, zjistila, že si napadený host zřejmě přivodil poranění sám, když pod vlivem alkoholu upadl před restaurací na zem.



Po půlnoci kontrolovala policejní hlídka v Nové Pace osobní motorové vozidlo Ford Escort, které řídil jednadvacetiletý mladík. Vzhledem k tomu, že vykazoval známky podnapilosti, vyzvali ho policisté k provedení orientační dechové zkoušky. Ta u něj prokázala přes 1.3 promile alkoholu. Nakonec se mladík podrobil i lékařskému vyšetření spojeného s odběrem krve. Ještě téhož dne si ve zkráceném přípravném řízení vyslechl podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí až roční vězení.



Neobvyklá zákaznice se vydala po desáté hodině dopolední do prodejny benzínové čerpací stanice v Jičíně na Koněvově ulici. Jednalo se o krávu, která si zřejmě chtěla obchod ze zvědavosti prohlédnout. Naštěstí se dovnitř nedostala, pouze stála mezi dveřmi, čímž i tak vyděsila obsluhující pracovnici, která hned volala na linku 158. Nakonec se ukázalo, že zde měla ještě „kamarádku“ ze stáje. Obě dojnice poté benzínku opustily a vydaly se do ulice J.Š. Kubína, kde si je převzal majitel. Jistě jim řádně domluvil.



Čtyřčlenná skupinka a to tří nezletilců a jednoho devatenáctiletého mladíka se slunila v odpoledních hodinách v Jičíně u rybníku Hádek. Nejstarší z nich si s sebou vzal lahev vodky, kterou mu ostatní tři v okamžiku, kdy byl nakupovat v blízké prodejně, vypili. Nutno podotknout, že kombinace alkoholu a velmi teplého počasí udělala své. Všichni byli „jak zákon káže“. A tak se o ně musela postarat policejní hlídka, která nezletilce odvezla domů. Nutno podotknout, že z nich měli rodiče opravdu radost. V okamžiku, kdy se jeden z nich dostal do ruky maminky se nestačil divit. Nejdříve dostal jednu výchovnou za to, že byl opilý, a druhou pak za to, že ztratil mobilní telefon. Ani jejich plnoletý kamarád nevyšel s prázdnou. Ten dostal v blokovém řízení pokutu ve výši 1 tisíc korun.



V podvečerních hodinách oznámila na linku 158 starší žena z malé obce na Kopidlensku, že jí běhá po zahradě prase od souseda a ona má teď strach o svůj život a zdraví. Dále uvedla, že jí soused schválně pouští stokilového čumíka na pozemek a nejen jeho, ale i další domácí zvířata. Navíc ji měl při zahánění vepře hrubě urazit. Případ šetří policisté jako přestupek proti občanskému soužití. (PČR)