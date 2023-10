Téhož dne si žena vyslechla ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za tento trestný čin ji hrozí odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Alkohol významně ovlivňuje vnímání – je narušená schopnost koordinace, rovnováhy, odhadu vzdálenosti a člověk reaguje se zpožděním a navíc neadekvátně. Mimo to se účinkem alkoholu zmenšuje zorné pole, což má za následek tzv. tunelové vidění. Odbourává také zábrany a tak se z tichých, plachých lidí stávají bouřliváci. A z opatrných řidičů závodníci. To všechno může mít naprosto fatální následky. Zároveň na silnici nikdy nejsme sami. Je třeba brát v úvahu další účastníky provozu a tak trochu předvídat jejich chování, počítat s dalšími automobily, motorkáři, cyklisty, chodci nebo zvířaty. Opatrné předvídání není zrovna disciplína, kde by opilí lidé excelovali.