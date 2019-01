Jičínsko - Ve středu 13. srpna přijali policisté na lince 158 několik desítek hovorů a prováděli šetření k trestným činům a přestupkům.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Kořínková Eva

V ranních hodinách asistovali v Jičíně na Lidické náměstí při otevření bytu, který si majitelka nedopatřením zabouchla. Dovnitř jí pomohli až přivolaní hasiči.



Dále vyjeli do Libáně řešit naschvály mezi partnery. Muž měl u domovních dveří vyměnit zámek a tím znemožnit vstup své bývalé přítelkyni dovnitř. Hlídka, která na místo vyjela zjistila, že muž zámek nevyměnil, pouze v něm ponechal z vnitřní strany klíč. Případ policisté šetří jako přestupek proti občanskému soužití.



V odpoledních hodinách oznámila na linku 158 žena ze Sobotecka, že postrádá svého poníka. Ten se večer zřejmě lekl zemědělců, kteří sekali obilí v blízkosti jeho výběhu, přeskočil ohradu a utekl neznámo kam. Jednalo se o jeden a půlletého koníka, hnědé barvy s černou hřívou. Ten se nakonec našel v několik kilometrů vzdáleném Vlčím Poli, kde se ho ujali místní občané.



Po 17. hodině se mělo ve směru od Turnova na Jičín pohybovat vozidlo Škoda Felicia, stříbrné barvy, jehož řidič byl podle ostatních účastníků silničního provozu opilý, neboť jezdil ze strany na stranu. Policejní hlídka však už žádné podezřelé vozidlo nezastihla.



Večer vyjeli muži zákona do Nové Paky, kde mělo dojít k fyzickému napadení několika mladíků. Na místě nakonec zjistili, že k žádné potyčce nedošlo, pouze si slovně výměnili názory.



Ke skutečné rvačce došlo po půlnoci došlo v Hořicích. U jedné z heren si to „rozdali“ příslušníci rodiny ze Třtěnice s místní omladinou. Kdo vyhrál není jasné, neboť po příjezdu policejní hlídky a rychlé záchranné služby se větší část zúčastněných rozutekla. Přítomnost lékaře na místě se nakonec ukázala jako zbytečná, protože nikdo z těch, co zůstali, se nenechal ošetřit. Nutno podotknout, že všichni byli notně opilí. Případem se zabývají hořičtí policisté. (PČR)