Královéhradecký kraj – Chcete podnikat a nemáte peníze?

Peníze. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK

Nevadí, my vám zajistíme skvělý úvěr v bance se sídlem v Dominikánské republice. Stačí zaplatit jen zálohu za zprostředkování…



Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o hloupý žert, avšak povedená dvojice si na takovém tvrzení založila výnosný obchod.



Jednapadesátiletý muž a o tři roky mladší žena takto využili důvěřivosti firem i soukromých podnikatelů v osmnácti případech. Celkem si tak přišli na více než osm milionů korun. Banka, z níž měly peníze plynout, nikdy neexistovala a podvodníci tak sebrali zálohy a zmizeli. Na úvěr poté důvěřivci čekali marně.



„Po dohodě dvojice vybírala zálohy na vyřízení úvěru, na poplatky s překlady nebo na studie rozvoje či zpracování podnikatelských záměrů. Nejvyšší záloha, která byla vyplacena, byla ve výši téměř dvou milionů. Je neuvěřitelné, že podnikatelé této dvojici věřili, že jim zajistí úvěry, z nichž nejvyšší byl 18,5 miliónu eur, tedy téměř půl miliardy korun,“ uvedla krajská policejní mluvčí Ivana Ježková.



Pro důvěryhodnost svých tvrzení a nabídek si podvodníci neváhali opatřit i potřebné dokumenty. Oklamaní podnikatelé a firmy jsou z celé České republiky.



Výhodný obchod páru přerušila v úterý odpoledne policie spolu se zásahovou jednotkou. Ti muže, který byl ozbrojen, dopadli na Černém mostě v Praze. Jeho kolegyně doplatila na jinou trestnou činnost, za niž si už odpykává trest ve vězení.



Včera putoval na státní zastupitelství také návrh na vzetí do vazby. Pokud se podaří dvojici vinu prokázat, hrozí muži i ženě až desetileté vězení.⋌ (sir)