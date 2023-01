Hned v pondělí se do ohrádky pro obžalované postaví dvaapadesátiletý Milan Strnad, který je souzen za to, že měl v letech 1997 až 2000 připravit český stát na daních o více než pět milionů korun. „Strnad nakupoval v cizině převážně ojetá auta tuzemské výroby. Vozidla posléze prodával odběratelům za skutečné prodejní ceny výrazně vyšší, než které byly jím současně uvedeny přímo na fakturách,“ stojí ve spisovém materiálu. Podnikatel pak jako daňové doklady, potvrzující tyto jednotlivé prodeje, zahrnul coby příjmy do daňových přiznání. Podle státního zástupce Jiřího Viesnera se tak stalo ve více než dvou stech případech. Strnadovi teď hrozí, že dalších deset let ztráví za mřížemi.