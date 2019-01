Hradec Králové - Helena Hnyková a Petr Hnyk, rodiče čtyřletého chlapce, žádají od nemocnice v Semilech jeden milion korun.

Letecký pohled na semilskou nemocnici | Foto: archiv nemocnice

Důvodem je špatně provedená operace mandlí, při které jejich syn zemřel. Při minulém jednání u hradeckého krajského soudu vyzvala soudkyně obě strany ke smíru. Rodiče však trvají na tom, aby jejich nároky řešil soud. Při včerejším hlavním líčení se totiž ukázalo, že nemocnice nabízí výrazně nižší odškodné a podle právního zástupce rodičů se už v průběhu trestního řízení snažila zakrývat svou vinu.



„Po úmrtí chlapce došlo k tomu, že se nemocnice snažila rychle zlikvidovat mrtvolu dítěte, aby nemohla být provedena řádná pitva,“ prohlásil včera v soudní síni právní zástupce rodičů Zdeněk Mika. „Důkazy o takovém chování nemocnice jsou v trestním spise k případu,“ uvedl Mika. Proti tomu se okamžitě ohradil advokát nemocnice v Semilech Jaroslav Skákal: „Nic takového ve spise není,“ tvrdil. Zdeněk Mika však jmenoval části spisu, ze kterých takové chování nemocnice vyplývá, a požaduje výslech svědků, kteří to mohou potvrdit.



Právnímu zástupci rodičů se nelíbí ani to, jak se semilská nemocnice zachovala poté, co v červnu loňského roku hradecký krajský soud v jiném řízení konstatoval, že smrt dítěte zavinil lékař nemocnice.



„Poslali jen formální omluvu, navíc způsobem, který byl skutečně otřesný,“ míní advokát Zdeněk Mika. „Zaměnili totiž křestní jméno otce za jméno dítěte. Tím se nemocnice omlouvala již zesnulému chlapci. Chápete jistě, že rodiče nevěděli, zda takovou omluvu mají přijmout a zda si z nich nemocnice nedělá srandu,“ konstatoval pohoršeně advokát.



Manželé Hnykovi semilskou nemocnici žalují za nekvalitní zákrok, který stál život jejich dítěte, a u soudu se dožadují i vyššího odškodnění, než nemocnice nabízí „Žaloba je na půl milionu pro každého z rodičů, avšak nemocnice chce dát jen 260 tisíc korun.



Nově žádáme odškodnění i pro nezletilou dceru, kde chceme 175 a nemocnice nabízí jen 30 tisíc korun. Větší částku žádáme hlavně proto, že postoj nemocnice je po celou dobu velmi zarážející a vinu stále bagatelizuje,“ dodal právní zástupce. Jednání o výši odškodného bude pokračovat sedmadvacátého ledna. Jiří Máslo