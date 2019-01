Hradec Králové - S dvouletým trestem odnětí svobody s podmínečným odkladem na tři roky odešla včera od hradeckého okresního soudu Jana Barnatová, posudková lékařka České správy sociálního zabezpečení. Současně ji soud uložil i peněžitý trest ve výši 50 tisíc korun.

Podle obžaloby Barnatová v loňském roce za úplatky pomohla několika lidem zařídit prodloužení invalidního důchodu. Mezi zájemci byla i další obžalovaná Radka Němcová. Ta 6. května 2008 v hradecké Galerii Koruna jako úplatek nabídla posudkové lékařce obraz v hodnotě 6500 korun.



„Chtěla jsem si ho jen doma vyzkoušet. Pokud by se mi hodil, zaplatila bych pak za něj,“ odmítla obvinění Barnatová. Tvrdila také, že na prodloužení invalidního důchodu pro Němcovou neměla žádný vliv, neboť o tom rozhodla jiná posudková lékařka. Proti jejímu tvrzení však stálo doznání Němcové i výpovědi kriminalistů, kteří obě ženy sledovali v Galerii Koruna v době činu.



Okresní soud se rozhodl u spoluobžalované Němcové podmínečně zastavit trestní stíhání na jednoletou zkušební dobu. Pokud se během této doby nedopustí žádného trestného činu, bude na ni pohlíženo jako na osobu netrestanou.



Spolu s oběma ženami čelili obžalobě z úplatkářství i dva muži, František Glocar a Karel Peterek. Glocar podle obžaloby jako známý doktorky Barnatové lidem „za obálku“ nabízel možnost ovlivnit posudkovou komisi. Když od Petereka převzal 12 tisíc korun, kriminalisté ho zatkli. Peterek se k uplácení doznal, proto soud, podobně jako u Němcové, podmínečně zastavil jeho trestní stíhání na zkušební dobu jednoho roku. Glocar měl podle verdiktu soudu dvanáctitisícovou finanční částku převzít ještě od jednoho jiného muže.



Rozsudek okresního soudu není pravomocný, státní zástupce a někteří obžalovaní si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.



Samosoudce Zdeněk Šulc nevyhověl návrhu státního zástupce, aby Barnatové byla zakázána činnost posudkové lékařky České správy sociálního zabezpečení na dobu dva až tři roky. „Pokud by rozsudek nabyl právní moci, byl by svým způsobem pro doktorku Barnatovou profesně likvidační. Česká správa sociálního zabezpečení ví o tomto trestním stíhání. Pokud tento rozsudek nabyde právní moci, jistě sama podnikne nějaké kroky,“ zdůvodnil rozhodnutí Šulc.