Hradec Králové – Připravit leasingovou společnost lstí o téměř sedm milionů korun se pokoušela trojice podvodníků z východních Čech, která stanula před Krajským soudem v Hradci Králové.

Krajský soud v Hradci Králové - ilustrační foto. | Foto: Karolína Dopitová

Ve středu si Zdeněk Medřický, Josef Štípl a Vladimíra Štíplová vyslechli rozsudek. Zdeňka Medřického uznal soud v jednom ze tří žalovaných skutků vinným a uložil mu dvouapůlletý trest odložený na zkušební dobu čtyř let. Vladimíra Štíplová byla obžaloby zcela zproštěna. „U těchto obžalovaných se v daných bodech nejednalo o spáchání trestného činu,“ objasnil důvody předseda senátu Petr Mráka.



Nejpřísněji byl potrestán Josef Štípl. Ten byl uznán vinným ve všech bodech obžaloby. Odpykat si má sedm let. Rozsudek však ještě není pravomocný. Státní zástupce i obhájci si ponechali lhůtu na odvolání.



Podle obžaloby udělil právě Zdeněk Medřický Josefu Štíplovi plnou moc k vyřízení leasingových smluv na nákup dvou tahačů a přívěsu ze zahraničí. Na tom by nebylo nic neobvyklého. Avšak v uzavřených smlouvách nakonec figurovala jiná společnost, než která tahače i s přívěsy pořídila. „Peníze byly nakonec poukázány jinému subjektu, než který vozidla dodal. Tím dané společnosti vznikla škoda převyšující 3,8 milionu korun,“ píše se ve spisu. Navíc leasingové společnosti vznikla škoda ještě o dva miliony vyšší.



Peníze nakonec byly údajně převedeny na účet Vladimíry Štíplové, která je následně vybrala. Jak byly miliony dál použity, se vyšetřovatelům nepodařilo zjistit. Splátky leasingu poté obžalované už nezajímaly.



Podobným způsobem se měl pokusit Josef Štípl a Zdeněk Medřický připravit leasingovou společnost o dalších 1,6 milionu, když uzavřeli smlouvu na nákup lodi. Peníze sice Josef Štípl získal, avšak loď nikdy do České republiky nepřivezl. Zaplacena byla v tomto případě pouze jistina a tři měsíční splátky.