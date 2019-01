Královéhradecko - „Jeden na zvěř střílí, druhý ji sbírá,“ tak funguje pytláctví nejen kolem Chudeřic.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/David Tesař

Pytláků se zřejmě v mysliveckých a rybářských revírech jen tak rychle nezbaví. „Pytlákům nahrává legislativa, tresty jim hrozí až v případech, kdy udělají škodu za pět tisíc korun. Někdy mi to připadá, že zákony jsou nastaveny místo na pytláky naopak na myslivce,“ řekl nám předseda Mysliveckého sdružení Luka Nepolisy Stanislav Plecháč. Jak dodal, vědí sice o podezřelých autech, ale když pytláka nechytí přímo při činu, může se vymlouvat. „U nás navíc máme problémy s jezdci na koních a psy. Nic nerespektují,“ dodal Plecháč.



Mnohem horší zkušenosti s pytláky mají myslivci ze sdružení Svornost Stará Voda se sídlem v Chudeřicích. „K nám přijíždějí na čtyřkolkách nebo v terénních vozech z dálnice D 11. Jeden zvěř střílí, druhý ji sbírá. Před nějakým časem se mi stalo, že jsem z posedu viděl, jak k nám pytláci opět přijeli do revíru. Najednou jsem viděl, že na munduru se mi odráží světlo ze zaměřovače. Měl jsem potřebný kus štěstí, protože druhé auto zapadlo, takže jsem na nic nečekal a utekl jsem. No, díru v hlavě nemám, ale dobrý pocit také ne. Proto již raději na hlídky chodíme ve dvou. Pro jistotu, kdyby se něco stalo,“ vzpomínal na jeden z případů Jaroslav Lhoták z Mysliveckého sdružení Svornost. Podle něho policii ani nevolal. „Nemá to cenu, bylo by to slovo proti slovu. A pokud bych neměl kulku v těle, co bych si na něm vzal,“ komentoval Lhoták.



„U nás nikdy pytláci nikoho nenapadli. Máme tu takové chlapy, kteří by si to líbit nenechali. Spíš je vidíme, jak před naší stráží berou do zaječích. A hoňte někoho ve tmě. Navíc podle mne by škoda nepřesáhla podle novely pět tisíc korun,“ řekl nám předseda třebechovického rybářského svazu Karel Bílek.

„Pokud pytlák uloví zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné, tedy nad pět tisíc korun, hrozí mu až dvouletý trest. Když je škoda nižší, jedná se o přestupek, který se předává k řešení na příslušný městský úřad nebo magistrát. Při přestupku může pokuta dosáhnout osmi tisíc korun,“ vysvětlovala mluvčí hradecké policie Anna Pešavová. Policie na Královéhradecku jen v roce 2009 vyšetřovala sedm případů pytláctví. Všechny se týkaly lovu ryb a skončily jako pře stupky.