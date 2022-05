Případ začal jako mnohé jiné. Devětadvacetiletá žena prodávala na internetovém bazaru použité věci za 800 korun, říká mluvčí hradeckých policistů Iva Kormošová: „Vzápětí se jí ozval zájemce, který jí kvůli přijetí peněz zaslal odkaz. Žena v něm vyplnila údaje z platební karty a poté se i přes odkaz přihlásila do internetového bankovnictví. Následně zjistila, že během šesti minut jí z účtu odešlo na osm různých účtů osm plateb v celkové částce téměř 370 tisíc korun.

Policisté následně zjistili, že se jednalo u účty u českých bank. „Peníze byly hned po připsání na účet vybrány. Z následného šetření se dále zjistilo se, že tito majitelé účtů jsou víceméně cizinci, kteří zde hledají práci. Nejenom uprchlíci, ale i cizinci, kteří jsou zde delší dobu.“

Podle kriminalistů se tito lidé nechali nalákat na snadný výdělek, v některých případech si mysleli, že pomáhají svým krajanům. „Práci hledali přes různé aplikace. Zájemci o práci po sdělení čísla účtu, na který podvodník přeposlal peníze, okamžitě peníze z bankomatu vybrali, část si jich jako provizi nechali a ostatní vložili do bitcoinmatu na účet podvodníka,“ popisuje mechanizmus podvodu Iva Kormošová. Podle ní takzvaní bílí koně většinou netuší, že se dopouštějí trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, za který může být pachatel odsouzen až na 10 let do vězení.

„Většina z nich tady normálně pracuje, snaží se uživit. Teď je to ještě umocněné válkou. Podvodníci jim namluví, že potřebují zachránit peníze z Ukrajiny, dejte nám k dispozici účet. Peníze vyberou z bankomatu, uloží do bitcoinmatu a teprve posléze zjistí, že vlastně nepřišly z Ukrajiny, ale tady z Česka,“ říká hradecký specialista na kyberkriminalitu Aleš Jahelka. Některé cizince už policie obvinila.

