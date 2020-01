Obžaloba je viní, že se podíleli na získávání peněz od pojišťoven za fiktivní úrazy, staré neléčené úrazy nebo za účelově prodlužované doby léčení u skutečných úrazů. Škoda přesahuje 50 milionů korun, z čehož asi 38 milionů korun bylo vyplaceno. Část peněz se podařilo kriminalistům zajistit.

"Přednes obžaloby potrvá několik dní, předpokládám dva až tři dny," řekl předseda senátu Jan Šlosar. Další termín hlavního líčení je plánovaný na 4. února, s přestávkami by mělo pokračovat do prosince.

Podle obžaloby šlo o organizovaný podvod, který spadá do období 2010 až 2015 a zasahuje mimo jiné do Libereckého, Pardubického, Královéhradeckého nebo Středočeského kraje. Celkem bylo trestní stíhání zahájeno pro 297 pojistných událostí. Případ začínal u pojišťovacích agentů nebo zprostředkovatelů. Takzvaní zprostředkovatelé jsou podle spisu čtyři a šest obžalovaných mělo za úkol vyhledávat nastrčené pojistníky. Po domluvě uzavírali s klienty smlouvy na úrazové pojištění na vysoké částky a pojistné sami platili. S pomocí devíti lékařů a dvou rehabilitačních pracovníků úrazy údajně fingovali nebo zveličovali a uměle prodlužovali léčení.

"Tok peněz byl různý, někdy docházelo k tomu, že bylo pojistné vypláceno přímo pojištěncům a poté docházelo k dělení o tyto částky. Docházelo i k tomu, že hlavnímu pachateli byly peníze převáděny přímo na jeho účet," řekl státní zástupce Jiří Viesner. V přípravném řízení se přiznal v plném rozsahu pouze jeden z obžalovaných. "Zároveň usvědčuje ostatní spoluobžalované," řekl Viesner.

Kriminalistům pomohly i znalecké posudky, když se snažili dokázat, že se pojistné události nestaly, jak bylo prezentováno v rámci nahlášených pojistných událostí. "Byly provedeny i kontrolní rentgeny, kontrolní magnetické rezonance," řekl Viesner.

Za hlavního pachatele je označován Eduard Pekař, to ale státní zástupce nepotvrdil. Pekař, který nabízel životní úrazové pojištění, vinu před novináři odmítl a označil případ za komplot policie, státního zástupce a pojišťovny. "Úrazy se staly. Pojišťovnám jsem ročně přinášel desítky milionů. Svoji práci jsem dělat dobře," řekl Pekař, který byl jedním z několika obžalovaných, co dnes k soudu přišli. "Cítím se být nevinen, vyplyne to z dalšího jednání," řekl Pekař.

Kriminalisté v samostatném řízení prověřují také odpovědnost dalších lidí, kteří v kauze vystupují jako svědci, tedy osoby "se zraněním".

Případ, který rozpletla pardubická krajská policie, spadá do kompetence pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové. Z kapacitních důvodů se zahájení kauzy přesunulo do největší jednací síně soudu číslo 50 v budově v krajského soudu centru Hradce Králové.