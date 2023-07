Od včerejšího dne policisté na Jičínsku šetří podvodné jednání, které oznámila poškozená, přičemž měla přijít o téměř 100 tisíc korun.

Z jejího výslechu vyšlo najevo, že jí na sociální síti oslovil Ramsay Dave, který jí požádal o to, aby si s ním dopisovala, jelikož je na misi OSN v Jemenu, kde pracuje jako lékař a nemůže si s nikým telefonovat. Pár dní si tedy psali, když ženu poprosil o to, zda si k ní může zaslat odměnu, kterou dostal ve zlatě. Dle jeho smyšlené legendy měl dále odjet na 14 denní misi a o zlato se bál, neměl ho kde v Jemenu uschovat. Následně zaslal ženě konverzaci se zprostředkovatelskou službou, kterou prý vojáci využívají k těmto účelům. Poté žena zašla na žádost té společnosti do banky, a převedla částku téměř 100 tisíc korun, přičemž do současné doby žádný balík neobdržela.

Policie ČR apeluje na občany, aby byli obezřetní při jakékoliv komunikaci s „neznámými lidmi“ skrze sociální sítě, neboť nikdy nevíte, s kým si opravdu píšete. Podvodníci používají různé „legendy“ jak z lidí „vytáhnout“ veškeré jejich úspory, mnohdy si poškození ještě finanční prostředky vypůjčí a poté je musí splácet.