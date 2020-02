Když trutnovští policisté odhalili díky dobrému postřehu hlídky v lesích nad městem loni v říjnu obrovskou pěstírnu konopí v chatě Webrovka, sáhli na zlatou žílu partičce dvou mladých mužů a jedné ženy. Uťali jim byznys s marihuanou. Těsně před sklizní objevili uvnitř někdejšího vyhlášeného výletního místa poklad 1756 kusů bohatě kvetoucích rostlin konopí indického a sofistikované technické vybavení se vzduchotechnikou, svítidly a sušičkami. Pěstitelé mohli vydělat na prodeji až 6 milionů korun. Místo toho jim hrozí až 12 let za mřížemi za zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.

Je to největší případ, který se podařilo vypátrat trutnovským policistům. Není však zdaleka jediný. Policisté loni odhalili na Trutnovsku deset domácích varen na výrobu pervitinu s produkcí do 50 gramů při jednom výrobním cyklu. V roce 2019 objasnili 53 kauz, které se týkaly drogové kriminality. To je nejvíc v celém kraji, kde jich bylo celkem 266. Ve srovnání s rokem 2018 počet případů v Krkonoších nabobtnal o čtrnáct. Policisté obvinili z trestné činnosti 54 osob (43 mužů, 7 žen, 4 mladistvé). K tomu se přidává také neradostná bilance na silnicích, kde policisté zjistili 201 případů řízení vozidla pod vlivem omamných a psychotropních látek.

Vývařovny drog

Podle ředitele trutnovské policie Pavla Škandery se stahují pod Krkonoše dealeři a výrobci nelegálního materiálu zpravidla z jiných krajů než místní.

„Jedná se o osoby z různých částí České republiky, nejčastěji z Prahy, Jihomoravského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje. Tito lidé drogy vyrábí a poté dále distribuují po republice a za hranice do Polska,“ uvedl Škandera.

Ale ani místní nejsou žádní svatoušci. Dokumentuje to případ z minulých dnů, kdy policejní komisař zahájil trestní stíhání 35letého muže z Vrchlabska, který ve svém bytě vyráběl pervitin. Hrozí mu až pět let vězení.

Za výrazný, přetrvávající problém považuje trutnovský policejní ředitel nelegální dovoz prekurzorů, tedy chemických sloučenin určených pro výrobu drog. „Jedná se zejména o dovoz léčiv z Polska, odkud je takřka 100 procent případů. Kromě samotných varen jsme zajistili také větší množství pomocných látek a chemikálií. Můžeme se opřít o dobrou spolupráci s Celní správou, které se podařilo na hraničních přechodech z Polska zachytit několik osob, dovážejících prekurzory k výrobě pervitinu,“ upřesnil Pavel Škandera.

Služby závislým

Uživatelé drog a návykových látek z Trutnovska, ale i celého kraje a republiky využívají služeb kontaktního centra RIAPS v Trutnově. Téměř sedmdesát procent klientely tvoří uživatelé pervitinu.

Podle adiktologa Ondřeje Čalovky, vedoucího služby kontaktního centra, se drogová scéna příliš nemění a v meziročním srovnání se jeví jako stabilizovaná. „Okres Trutnov je stejně jako celý Královéhradecký kraj průměrně zasaženou oblastí,“ řekl Čalovka.

Loni využilo služby centra 272 uživatelů a 34 rodičů či jiných blízkých osob. „Stěžejními uživateli služby zůstávají problémoví uživatelé nelegálních drog, na území okresu Trutnov se převážně jedná o uživatele pervitinu. Ti tvoří téměř sedmdesát procent klientely. Významným faktorem se v tomto ohledu zdá blízkost hranic s Polskem, kde je snazší získávat prekurzory k výrobě pervitinu,“ popsal situaci Ondřej Čalovka.

Sociální pracovníci trutnovského centra RIAPS loni vyměnili uživatelům nelegálních drog necelých 76 tisíc kusů injekčních stříkaček, z toho více než 30 tisíc kusů přímo v terénu. Nalezeno a bezpečně zlikvidováno bylo 34 kusů stříkaček.

Druhou nejpočetnější skupinou jsou v kontaktním centru uživatelé alkoholu. Ti již tvoří téměř jednu pětinu všech klientů.