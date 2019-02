Devět vařičů? Nic zvláštního, v Hradci je pervitin jednička

Hradec Králové - Jejich líčení museli na krajském soudu v Hradci Králové přesunout do větší místnosti. Do menší, původně naplánované, by se všichni (i s obhájci) nevešli. Parta kolem Martina Tluky, jasného šéfa, je obviněna z výroby a prodeje pervitinu, což měla ve východočeské metropoli provozovat čtyři roky.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

Pro znalce prostředí to není nijak překvapivé zjištění. Pervitin, či perník, je totiž droga, která je v Hradci jednoznačně nejrozšířenější. Samozřejmě pokud pomineme marihuanu. Pervitin je číslo jedna už léta, jen na přelomu století ho na chvíli překonal heroin, jenže jeho doba dávno opadla. „Jde o cenu, ale hlavně tady heroin není dostupný," tvrdí Jiří Staníček ze společnosti Laxus, jež pomáhá v kraji drogově závislým. Pervitin funguje na podobných principech jako v minulosti. Narkomany zásobují místní výrobci. „Léky se vozí například z Polska," vysvětluje Janíček. Tak to probíhalo i v případě Tlukova gangu. V Královéhradeckém kraji je podle statistik Laxusu kolem patnácti stovek narkomanů užívajících injekčně tvrdé drogy.

Autor: Jiří Fejgl