Hradec Králové - Hradecký krajský soud dořešil případ Ateliér, obří kauzu dětské pornografie. V regionu to nebyl první případ. Jaké se tu staly dřív? V prvním z nich figurují známá jména - Pavel Rohel a Jaroslav Hampl.

Skupina obžalovaná z výroby dětské pornografie u Krajského soudu v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Michal Fanta

12. listopadu 2003 - Senát Okresního soudu v Náchodě potrestal trojici mužů, které obžaloba vinila z výroby a distribuce dětské pornografie. Devětatřicetiletého Švéda Johna Axela Victorina poslal do vězení na 3,5 roku, 43letého majitele náchodské modelingové agentury Platon Pavla Rohela na tři roky. Desetiměsíční trest uložil 35letému zaměstnanci agentury Jaroslavu Hamplovi.

1. června 2011 - Za zneužití dítěte k výrobě pornografie dostal Miroslav Bohuněk u Okresního soudu v Chrudimi trest ročního vězení s podmínečným odkladem na dva roky.

3. března 2016 - Krajský soud v Hradci Králové potrestal čtyři lidi, které obžaloba vinila z výroby a distribuce dětské pornografie. Hlavního organizátora Pavla Rohela poslal soud do věznice s ostrahou na sedm let, další dva obvinění dostali nepodmíněné tresty v rozmezí od dvou do tří let. Čtvrtý byl odsouzen na dva roky vězení s tříletou podmínkou. Skupina si výrobou dětské pornografie podle spisu vydělala přes 5 milionů korun a zneužila k tomu stovku dětí.