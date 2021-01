/10. DEN/ Odborníci vám dnes poradí, jak bojovat s nedostatkem vůle k pohybu. Cvičení a pohyb je nedílnou součástí zdravého životního stylu a hubnutí. Bez něj to prostě nepůjde. Důležitá je však jedna věc: netrápit se. Najděte si aktivitu, která vás bude bavit, díky tomu máte jistotu, že se jí budete věnovat a nevzdáte to.

Cvičení a pohyb je nedílnou součástí zdravého životního stylu a hubnutí. | Foto: Shutterstock

Mnozí z vás zařadili do svého života pohyb, a to je moc dobře. Při pohybu se začnou ve svalech tvořit tzv. myokiny, které se starají o růst svalů. Tyto látky jsou vylučovány do krevního oběhu, a proto dokážou významným způsobem ovlivňovat metabolismus vzdálených orgánů, a tím se mohou podílet na léčbě cca 25 nemocí (např. pohyb zlepšuje srdečně cévní systém, snižuje celkový cholesterol, zvyšuje imunitu) a taky co je neméně důležité, nám zlepšuje náladu.