Myslíte si, že tohle není nic pro vás a připadáte si na tanec už staří? Není třeba se bát. „Tanec je ideálním pohybem pro všechny generace,“ vysvětluje Václav Kuneš, tanečník a choreograf scénického představení La Panthera, jehož rodiče kdysi vedli kurzy společenského tance v Praze. „V nich jsme celosvětovou raritou,“ upozorňuje choreograf, který žil mnoho let v Nizozemsku.

„Nikde ve světě se nechodí do tanečních a neučí se společenské tance v takové šíři jako u nás,“ říká. Podle něj tím ale naše zkoušení tanečních kroků a variací končí, leckdy na ně marně vzpomínáme na venkovských bálech nebo na plesech. Nemusíte to takhle nechat. Pokud hledáte vhodný pohyb, zkuste si najít kurz tance.

V rytmu zpátky do kondice

Pokud sledujete taneční soutěž Star Dance, určitě jste zaznamenali, jak si účastníci pochvalují rychlost, se kterou se dostali do kondice, nebo možná ani takovou nikdy neměli. Zpočátku trochu reptají, že je bolí nohy i celé tělo, ale s každým dalším tancem se zlepšují. Navíc, pokud toužíte po hubnutí, jistě vytančíte i pár kil. Tanec pozitivně působí na krevní oběh a snižuje cholesterol v krvi. Při správném držení zpevníte střed těla, posilujete pánevní dno a hluboké břišní svalstvo.

Během tanečního tréninku přijdete na jiné myšlenky. Už jen hudba pomáhá, ale spolu s pohybem zapojíte také mozek. Musíte se soustředit na kroky a rytmus, aspoň zpočátku. Jako při všech fyzicky náročnějších aktivitách se vyplaví i endorfiny, které odbourávají stres a starosti.

Říkáte si, že nemáte s kým jít? To je jen výmluva. V nabídce mnoha studií jsou kurzy, ve kterých můžete tančit sami nebo vám přidělí profesionála. Výhodou je, že si s ním znovu připomenete správný postoj a držení, navíc se nemusíte bát, že vám pošlape lodičky nebo nablýskané polobotky. Ty ostatně už ani nebývají podmínkou účasti, dnes se chodí kurzů, kde nepotřebujte krajkové šaty či černý oblek a pohybovat se můžete v pohodlné obuvi. Navíc ti, kteří ke kurzu přemluví manžela nebo manželku, leckdy v tanečním objetí utuží vadnoucí vztah.

Který tanec si vyberete?



Zumba je módní taneční fitness a pohyb pro jednotlivce. Za hodinu spálíte až 2000 kalorií. Potřebujete ale mít trochu fyzičku. Pokud vás i tak lákají latinskoamerické rytmy, zkuste se s partnerem znovu protančit k základům tanců, jako jsou chacha, jive, salsa nebo samba. Některá studia nabízejí kurzy i bez mužského protějšku. Pořádně se zapotíte i při české polce či valčíku, kroky si nejspíš vybavíte z dob tanečních a na tradičním zimním plese můžete zabodovat.



Velmi oblíbený mezi ženami je orientální tanec, který se u nás uchytil pod názvem břišní. Stačí si najít kolektiv podobně naladěných tanečnic.



Spojení prvků tance a baletu se nazývá Port de bras a počítejte s tím, že vám dá pěkně zabrat. Výsledek v krásné postavě bude stát za to.



Pusťte si hudbu a rozjeďte to v obýváku. Hýbejte se v rytmu, jak vás napadne. Břišní tanec zvládnete třeba i u mytí nádobí. Každý pohyb, který vám zlepší náladu, se počítá. To je totiž ta nejlepší výhoda tancování.

FRANTIŠKA TĚŠÍNSKÁ