Historicky první úspěšná transplantace ledviny dítěti od živého dárce v České republice slaví dvacet let. Zachránila plnohodnotný život Jitce Hubáčkové z Hustopečí na Břeclavsku. Orgán získala od své maminky Vlasty. Operaci uskutečnil tým specialistů v pražském Motole, kde si letos připomínají také 40 let transplantačního centra.

Vlasta Hubáčková s dcerou Jitkou žijí v Hustopečích u Brna. Před dvaceti lety matka darovala nemocné dívce svou ledvinu. První taková úspěšná transplantace v České republice se uskutečnila v pražském Motole. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Náhradní ledvina vydrží možná osm deset let, odhadovali s opatrností specialisté před transplantací orgánu do těla nemocné dcery Vlasty Hubáčkové. Nyní je to dvakrát tolik a obě ženy si s úsměvem pochvalují život téměř bez omezení. „Užívám léky, tělo totiž ledvinu stále vnímá jako cizí orgán, a chodíme na pravidelné kontroly. Jinak nic,“ říká Jitka, která podstoupila transplantaci v patnácti letech. „Povedlo se to, dvacet let fungující ledvinu jsme opravdu nečekaly,“ doplňuje Vlasta.