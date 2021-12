"Ta třetí dávka je skutečně nejdůležitější a nejlépe chrání. To je jediné, co se teď rozhodne, vlastně je to již domluveno," řekl Babiš. S dalšími protiepidemickými opatřeními podle něj jeho vláda nyní nepočítá. Řekl, že počet hospitalizovaných sice stoupá, nemocnice to ale zvládají. Za hlavní problém označil odpor lidí k očkování a jejich agresivitu. "Zdravotníci to mají velice těžké," dodal.