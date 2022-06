Nový lék na rakovinu budí obrovské naděje. Nádory zmizely u všech testovaných

Více utrácejí ženy. „Ale pouze necelá čtyři procenta dotazovaných lidí uvedla, že na léky a zdravotní péči vydává více než třetinu svého příjmu,“ řekla generální ředitelka společnosti KRUK Jaroslava Palendalová. S tím, že výdaje na léky jsou limitovány maximální výší doplatků. Roční limit na započitatelné doplatky je u dětí do osmnácti let a lidí nad pětašedesát tisíc korun, u seniorů nad sedmdesát let a invalidních důchodců pět set korun. U všech ostatních pojištěnců je pět tisíc korun.

Jak Deník již informoval, letos zdravotní pojišťovny vrací lidem rekordní sumy za přeplatky za léky, které si loni koupili. U Všeobecné zdravotní pojišťovny je to rekordních šest set milionů korun, což je skoro o padesát milionů víc než předloni. Kupříkladu Česká průmyslová zdravotní pojišťovna za loňský rok vrací téměř třiadevadesát milionů korun. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda přes jedenáct milionů korun.

Zájem o slevy

Lékárny se snaží zákazníky nalákat různými způsoby. Velký zájem je kupříkladu o slevové akce, které se týkají volně prodejných léků, minerálek, sirupů či třeba mastiček. „A to zejména, pokud jde o nabídky 3 za cenu 2 nebo dopravy zdarma,“ řekl Deníku mluvčí lékárenské sítě Dr. Max Michal Petrov. „S novými akčními nabídkami přicházíme pravidelně každý měsíc, a to jak pro kamenné pobočky, tak pro e-shop,“ uvedl.

U léků na předpis podle něj lidé stále víc využívají možnost rezervace v konkrétní lékárně. Petrov dodal, že roste i popularita takzvaného slotového doručování. „To znamená doručování v klientem zvoleném časovém intervalu. Platí to pro e-shop a Prahu, kde jsme tuto službu spustili,“ upřesnil.

Intimní dotazy

Lidé si od lékárníků nejen kupují léčiva, ale obracejí se na ně i s nejrůznějšími dotazy včetně intimních. „Někteří zákazníci jsou ostýchaví a ptají se na obecné intimní problémy. Nezanedbatelný počet zákazníků se však nebojí zabřednout do detailu a uvést podrobné informace,“ řekla lékárnice Pavla Horáková, která má na starosti poradnu v Lékárna.cz.

S tím, že ženy trápí kupříkladu vaginální problémy, jako jsou výtoky, kvasinky, svědění, záněty nebo kondylomata. Oproti tomu muži se na lékárníky v online chatu nejčastěji obracejí se sexuálními dysfunkcemi. „Chtějí především doporučit účinné prostředky na řešení těchto potíží,“ dodala Horáková.

Výdaje v souvislosti se zdravím



Méně než desetina měsíčního rodinného rozpočtu:

70 % českých domácností (před rokem 65 %)



Od 10 do 30 % měsíčního rodinného rozpočtu:

27 % českých domácností (před rokem 26 %)



Žádné výdaje:

14 % českých domácností (před rokem 6 %)



Zdroj: Průzkum společnosti KRUK Česká a Slovenská republika