Přivazovat pacienty k lůžku? Jen na šest hodin v kuse, říkají nová pravidla

Zdroj: Deník

Zbývá jim přitom několik jiných možností. Dál smí nasazovat psychofarmaka, kurtovat pacienta k lůžku, umístit jej do izolační místnosti, nasadit ochranný kabátek a použít úchop. Ale i v těchto případech se pravidla mají zpřísnit. Jak už Deník informoval, v současné chvíli se čeká na zanesení novinek do zákona. Pacienta podle nich mohou k lůžku přikurtovat maximálně na šest hodin. Nejdéle hodinu po nasazení psychofarmak musí sestra zaznamenat jejich účinek. V izolační místnosti smí být pacient nejvýš dvanáct hodin a například úchop smí trvat do dvaceti minut.

Dle nových pravidel, která tak doplní už platný konec klecových lůžek, musí být za všech okolností zachována lidská důstojnost. Kdy přesně, se promítnou do legislativy, zatím ale není jasné. „Chystáme novelu, kam je zvážíme v nějaké formě zanést,“ uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Vyvracení mýtů

Na ustanovení nových pravidel se podílel i vědecký sekretář Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Petr Možný. Ten se snaží vyvracet mýtus, že omezovací prostředky jsou výhradou psychiatrie. „Používány jsou v mnoha medicínských oborech. Například na neurologii, interně nebo ARO. A to v situacích, kdy bez nich není možné pacienta léčit. Přikurtovaný kupříkladu musí být člověk ve stavu zmatenosti, aby mu formou infuze mohly být podány nezbytné léky,“ vysvětlil.

Lidé si podle Možného také mnohdy myslí, že si omezovacími prostředky zdravotníci ulehčují práci. Podle odborníka je však péče o člověka omezeného v pohybu ve výsledku fyzicky i administrativně náročnější.

Dřív byli nemocní, teď sami „léčí“. Lékařům pomáhá nový typ terapeutů

Mylná je dle slov experta i představa, že psychiatři chtějí dotyčného potrestat a vyjádřit nad ním svou převahu. Omezení podle něj naopak slouží k ochraně pacienta i jeho okolí.

V Psychiatrické nemocnici Kroměříž, kde Možný působí, omezovací prostředky v období od ledna do října 2021 použili u necelých pěti procent pacientů. Nejčastěji jim podali psychofarmaka.