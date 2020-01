„Podle dostupných dat ani největší centrum Velké Británie Birmingham, ani centra na severu Evropy nebo v okolních zemích nedosahují našich výsledků,“ uvedl přednosta Transplantcentra IKEM Onřej Viklický. Pacientům bylo vyměněno 299 ledvin, 154 jater, 38 srdcí, 41 slinivek, sedm Langerhansových ostrůvků, které produkují inzulin, a jedno tenké střevo.

Loňského počtu operací, který byl jedním z nejvyšších od začátku transplantací v Česku, bylo dosaženo kvůli zatím nejvyššímu počtu zemřelých dárců. Na celou zemi jich bylo 288, do IKEM šly orgány 155 z nich. V 90. letech byli podle vedoucí Oddělení odběru orgánů a transplantačních databází IKEM Evy Pokorné nejčastějšími dárci lidé po úrazu hlavy, například po nehodě na motorce. „V současné době převládají cévní mozkové příhody, které způsobí smrt mozku,“ uvedla. Ledviny lékaři transplantují i od žijících, loni jich bylo 33.

Medián věku zemřelých dárců je podle Pokorné 58 let, výjimkou nejsou ani 70letí. Věk pacientů ovlivňuje i kvalitu orgánů. Podle přednosty Kliniky transplantační chirurgie Jiřího Froňka musí být například játra, která by lékaři rozdělili mezi dva pacienty, od plně zdravého a mladého dárce. Loni IKEM zavedl novou metodu, která umožňuje použít k transplantaci i játra, která nejsou tak kvalitní. „Na speciálním přístroji se několik hodin promývají, abychom je dostali do lepší kondice,“ dodal Froněk.

Mimo jiných funkcí játra zachytávají z těla toxiny a jiné nevhodné látky, které nejsou rozpustné ve vodě a nemohou být vyloučeny ledvinami. Nejčastější diagnózou, která si vyžádá zápis na čekací listinu k transplantaci, je v Česku poškození orgánů v souvislosti s alkoholismem, dále stoupající počet případů rakoviny jater nebo chronická žloutenka typu C. V IKEM je transplantovali 148 dospělým a šesti dětem.

Transplantacím se v ČR věnuje kromě IKEM Fakultní nemocnice v Motole, dále fakultní nemocnice v Brně, Hradci Králové, Plzni, Ostravě a Olomouci. V každém transplantačním centru je stálá pohotovost transplantačních koordinátorek, které odběry organizačně zajišťují. Prioritou je co nejvíce zkrátit dobu přenosu orgánu k příjemci. U srdce musí být obnoven krevní oběh maximálně do čtyř hodin, u jater do 12 hodin, u ledvin do 24 hodin.

V České republice zákon předpokládá u mrtvého souhlas s darováním. Nesouhlas mohou vyjádřit i pozůstalí. Lidé se mohou nechat zapsat do speciálního registru, kde je jejich nesouhlas evidován.