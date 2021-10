„Dvojčata Michalka i Pavlík vážila při narození dva kilogramy, což bylo skvělé, a vše vypadalo v pořádku. Třetí den po porodu ale dostali oba horečku a postupně začali kolabovat, špatně dýchali, srdeční akce byla nepravidelná. Zatímco Pavlíkovi zabraly léky a začal se brzy zlepšovat, Michalčin stav byl natolik vážný, že následoval převoz do pražské nemocnice Motol,“ vzpomíná paní Lucie, maminka Michaelky, Pavlíka a desetileté Terezky.

V nemocnici lékaři Michalce zjistili těžkou srdeční myokarditidu – zánět srdečního svalu, který ihned zaléčili. Po několika dnech ji pak stabilizovanou vrátili domů na Plzeňsko. Za pár dní se ale opět vracela do Motola, tentokrát s akutním selháním ledvin. Byla okamžitě připojena na dialýzu.

„Počet léků, které dostávala, se stále zvyšoval. Lékaři netušili, proti čemu bojují, a tak jí byla nasazena širokospektrální antibiotika, několik léků na srdeční arytmii a posléze na selhávání srdce, léky na ledvinovou koliku a další. Pak přišla multiorgánová sepse (reakce organismu na infekci). Jen díky mravenčí práci lékařů a přesným počítáním všech látek, které do těla přicházely a odcházely, se podařilo Michalku zachránit,“ dodává.

Z testů pak vyplynulo, že se Míša potýká s infekcí virem Coxsackie, který může způsobit řadu problémů s různou intenzitou. Někomu způsobí mírný kašel, jinému selhání organismu. Dle lékařů 9 z 10 dětí myokarditidu, s níž se Michaelka potýkala, nepřežije a velmi dlouho velkou šanci nedávali ani jí.

„Když nás propouštěli z Motola, loučili se s námi se slovy, že Michalka přišla úplně o levou srdeční komoru, kde se vytvořilo přemostění a bude nutná operace, ale spíše transplantace srdce cca v 5 letech. Nakonec nic z toho nebylo potřeba. Díky její nedonošenosti se srdeční buňky samy obnovily a srdce úplně uzdravilo, v roce věku přestala brát i léky. Avšak kvůli tomu, že její srdce několik hodin správně neokysličovalo mozek, se bohužel potýká s poškozením zrakového centra v mozku a trpí dětskou mozkovou obrnou s postižením dolních končetin,“ popisuje dál paní Lucie.

Pravidelné rehabilitace

Aktuálně musí Michaelka pravidelně rehabilitovat. „Jezdíme 2x týdně na fyzioterapii, 2x na ergoterapii, 2x na hipoterapii. Jednou za rok pak na intenzivní hipoterapii a 3x do roka na intenzivní neurorehabilitaci, která vždy trvá 4 týdny. Bohužel žádná z těchto terapií není hrazena pojišťovnami. Pomáhají jí ale nejvíce. Navzdory prvotním prognózám, kdy měla zůstat prakticky jako ležák, už dnes zkouší chodit s chodítkem,“ dodává s velkou nadějí maminka s tím, že v takový pokrok ani nedoufali. Aktuálně začala Michaelka chodit i na 4 hodiny denně do běžné školky s asistentem. Začíná více chápat souvislosti, mluvit a ve vývoji se značně posunuje.

Přes zjevné Michaelčiny pokroky je zajištění její péče pro pětičlennou rodinu náročné. A to nejen fyzicky a psychicky, ale také z hlediska finančního. Proto jim začali pomáhat Dobří andělé.

„Já už bohužel nepobírám rodičovský příspěvek, ale do práce se zcela vrátit také nemůžu. Manžel přišel během koronakrize o část výdělku, a tak, ačkoliv jsme byli vždycky zvyklí se o sebe postarat a nikdy bychom si nemysleli, že to budeme muset říci, nyní jsme v situaci, kdy bychom to bez Dobrých andělů těžko zvládli. Opravdu z celého srdce jim za vše děkujeme,“ dodává paní Lucie.

Pokud se chcete stát Dobrým andělem a pomáhat rodinám s podobně těžkým osudem i vy, je to jednoduché. Stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a začít přispívat libovolnou částkou. Nadace Dobrý anděl garantuje, že veškeré příspěvky dárců odevzdá rodinám do posledního haléře.