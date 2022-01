Jak se vir šíří v Česku

V současné době tvoří nákaza omikronem asi patnáct procent případů, převládající variantou tedy není. Nárůst je ale dramatický a brzy to bude jinak. „Pravděpodobně už v průběhu ledna bude omikron dominující variantou,“ přibližuje virolog z ČZU Jiří Černý.

Dobré zprávy. Omikron méně napadá plíce, ukazují výsledky šesti studií

Průběh nemoci

Šest dosud publikovaných studií ze zahraničí naznačují, že nákaza omikronem je odlišná od varianty delta. Méně napadá plíce, lépe ale proniká do horních cest dýchacích (typicky průdušek). To podle vědců možná vysvětluje, proč je méně smrtící než předchozí varianta.

Koho omikron napadá

Pokud na začátku pandemie platilo, že covid napadá především starší ročníky, u této varianty to bude naopak. „Omikron bude pravděpodobně způsobovat častější infekce u lidí v mladších věkových kategoriích a u dětí. Nebezpečná bude obzvláště pro jedince bez postinfekční a postvakcinační imunity,“ doplňuje Zdeněk Hel.

Zabírá na omikron očkování?

Přestože podle všeho omikron je méně smrtící variantou, bez očkování to nepůjde. „Bohužel dvě dávky moc nezabírají. Po třetí dávce je to lepší, možná bude ale nutné vyvinout účinnější mRNA vakcínu,“ míní virolog Jiří Černý. Například ochranný účinek dvou dávek vakcíny Pfizer po pět měsících od podání proti variantě omikron klesá na přibližně 35 procent. Vakcína proti omikronu by mohla vzniknout modifikací stávajícího očkování nebo jako úplně nová látka. V prvním případě by to podle Černého byla otázka několika týdnů, v tom druhém by bylo potřeba delší časový úsek.

Očkování funguje. Lidí s třetí dávkou bylo mezi nakaženými méně než procento

Antivirotika a monoklonální látky

Monoklonální protilátky nejsou proti omikronu účinné. „U pacientů s potvrzenou variantou omikron se tedy nebudou podávat. Jakmile varianta omikron v ČR převládne, vyřadíme je z používání úplně," potvrdil nedávno Pavel Dlouhý, předseda Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Naopak antivirotika účinná budou. Platí to pro remdesivir i novější molnupiravir. Účinný má být také paxlovid, který momentálně vyhodnocuje Evropská léková agentura (EMA)

Riziko pro nemocnice

Přestože omikron nemusí být pro organismus tolik devastující, na riziku velkého zatížení nemocnic to nic nemění. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška může omikron do nemocnic na vrcholu „své vlny“ přivést až sedm tisíc pacientů, z toho tisíc by potřebovalo intenzivní péči. Jde o podobné číslo jako na podzim 2021. „Jsou to počty sice zvládnutelné naším robustním nemocničním systémem péče, ale jde o zátěž vysokou a v řadě regionů mohou být kapacity i zahlceny," upozorňuje Dušek. Pro srovnání: na jaře 2021 bylo v nemocnicích skoro devět tisíc pacientů s covidem. Tehdy ale byla proočkovanost populace jen minimální.