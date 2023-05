/FOTO, VIDEO/ Dýmky, domovenky, kančí kůže s vyobrazením Indiána, totemy, ale i kroniky, čutory, nádobí a další zálesácké vybavení, kytary podivuhodného vzezření i jiné hudební nástroje - to všechno k trampingu patří. A nejen to objevíte v nově vzniklém muzeu v Doudlebách nad Orlicí, kde se můžete vydat na cestu jeho pozoruhodnou minulostí. Najdete tu dokonce malé tábořiště a trampskou chatu. Jak dobře ovládáte trampský slovník? Ověřte své znalosti v kvízu na konci článku.

Projděte se doudlebským muzeem trampingu s Jiřím "Fredem" Jedličkou, který v něm představuje stovky a stovky svých exponátů spjatých s tímto fenoménem. | Video: Deník/Jana Kotalová

Tramping se stal v Československu skutečným fenoménem a jeho kouzlu podlehl už jako dvanáctiletý také Petr Dujka. A natolik silně, že je trampem dodnes. A tak ani není divu, že právě u jeho zámku v Doudlebách nad Orlicí muzeum zakotvilo.

„Dá se říct, že trampuju pořád. Máme lesy, a tak tam občas i přespím,“ říká s úsměvem.

Prochodil celé Československo, ten pravý tramping, jaký zažil on sám, je ale už hudbou minulosti. Moderní vymoženosti dnešních cestovatelů působí ve srovnání s tehdejším vybavením jako ze světa sci-fi.

„Když jsme začali trampovat, měli jsme jen flaušové deky sešité k sobě, spacáky neexistovaly. Každou noc jsme protrpěli, samozřejmě máme na co vzpomínat,“ tvrdí Petr Dujka.

Prochodili jsme republiku. Byli jsme ortodoxní čundráci, říká majitel zámku

Jak připomíná, tramping má u nás velkou, už více než stoletou tradici. „Prostřednictvím tohoto muzea snad zůstane zachována pro další generace,“ doufá.

Kus atmosféry života trampů v divočině a jejich osadách přiblíží návštěvníkům tisíce exponátů. Pocházejí z bohatých sbírek nestora českého trampingu Jiřího „Freda“ Jedličky z Holic, který se s kamarády do zbudování prvního stálého trampského muzea pustil s plnou vervou. Ostatně zkušenosti má už z provozování mobilního trampského muzea, s nímž absolvoval na 80 zastávek.

„Tramping vznikl spolu se založením československého státu v roce 1918, roku 2018 tedy slavil sté výročí. V průběhu té doby generace trampů snily o tom, že by založily takové muzeum, aby budoucí pokolení vědělo, co to tramping je, trampská píseň, trampští řezbáři, malíři a tak dále. Bohužel se to nikomu nepodařilo. Třeba v Jílovém u Prahy je Oblastní muzeum Posázaví, ale muzeum, které by se snažilo zmapovat historii československého trampingu jako takového, tady nebylo. Říká se, že je to kulturní dědictví československého národa a mohlo by být uchováno. Jsme rádi, že se tyto prostory díky panu Dujkovi podařilo najít,“ svěřuje se „Fred“.

O trampingu by dokázal mluvit dlouhé hodiny a zabrousit přitom do mnoha různých oblastí. Pokud se s ním na prohlídku doudlebského muzea vydáte, přenesete se s ním i do trampských osad.

„Je jich mnoho. Na Hradecku je nejstarší Osada vycházejícího slunce, která byla založena v roce 1932. Tady v Potštejně je údolí Vochtánka a vedle je Sopotnice a tam je také hodně stará trampská osada Kamarád. Toto jsou úlomky původního totemu z 60. let, zub času na něm zahlodal, dnes už tam stojí jiný. Šerifem tam byl legendární trampský hudební skladatel Jožka Slavík, který byl zároveň i oddílový velitel první zimní trampské partyzánské brigády. I trampové za války odbojářům pomáhali, zejména tím, že dělali destrukce na kolejích,“ vypráví.

Z trampského muzea v Doudlebách nad Orlicí.Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Zpočátku byl prý tramping záležitostí Prahy a okolí, odsud se pak šířil do dalších míst. Posléze také na Slovensko. Jeden z proudů, který ho ovlivnil, byl i skauting. A mezi trampy se zrodila řada osobností. Byli to i skladatelé trampských písní, které vdechly život novému žánru.

„Ty písničky vznikaly tak, že přes den se v osadě něco událo, co autory zaujalo, a ti se snažili na tyto příhody napsat písně. Jsou živou kronikou toho, jak se tehdy na osadách žilo, jak se trampovalo,“ zmiňuje „Fred“.

Ve svém depozitáři má i bohatou databázi trampských písní - nejde jen o texty, ale i o původní hudbu, řada interpretů si je totiž později upravovala podle sebe.

Věděli jste, že nedaleko odsud v Horním Jelení se pořádá festival klasických trampských písní? Letošní ročník je už 47. a svým žánrovým pojetím je prý jediný svého druhu na světě.

Nejen písně jsou přitom živými kronikami trampů, vedli si i ty skutečné a v muzeu v Doudlebách nesmějí chybět. Jsou tu však k vidění také náhrdelníky, přívěsky, placky a odznaky z potlachů, domovenky - označení konkrétních osad, která trampové nosí na levém rukávu, osadní vlajky, různé výtvory trampů, knihy, časopisy…

Jiří „Fred“ Jedlička má skutečně z čeho čerpat: „Začal jsem trampovat ve 14 letech, někdy v 68. roce. Každý člověk, který má celoživotního koníčka, si ty své věci opatruje. Já taky, je to vzpomínka na dobu, na vandr, na místo, kde jsem se pohyboval. Mám z toho tady velkou radost i proto, že Petra Dujku znám a vím, že to je v dobrých rukou.“

A není vyloučeno, že se muzeum ještě rozroste. Byl by rád, kdyby se jednou v budoucnu rozšířilo ještě o venkovní expozici. „By by tam srub, veliké tábořiště zvané potlachoviště, kde by byla vlajkosláva, brána, totemy kolem ohniště, někde v osadách je 12 totemů, jako je 12 měsíců v roce,“ dodává.