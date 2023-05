/FOTO/ K 18 událostem vyjížděli hasiči v Královéhradeckém kraji od 30. dubna do půl šesté ráno následujícího dne. V osmi případech se jednalo o požáry, v pěti o nehody a ve zbylých poskytovali další technickou pomoc. "V jednom případě evidujeme planý výjezd k ohlášenému hustému kouři, ze kterého bylo nakonec neohlášení pálení starého dřeva,“ uvedla mluvčí hasičů k oznámení podezření na požár ve Svobodných Dvorech.

Požár kůlny v Králíkách skončil škodou předběžně odhadnutou na 200 tisíc korun. | Foto: HZS KHK

Z pohledu hasičů bylo pálení ohňů o letošních čarodějnicích klidné.

„Přesto, že byl počet zaznamenaných požárů vyšší, ani jeden nebyl prokazatelně v přímé souvislosti s pálením velkých čarodějnických ohňů. Většina z nich byla v přírodním prostředí nebo na volném prostranství, ovšem velmi často bývá v těchto případech na vině lidská nedbalost. Až na požár kůlny v obci Králíky nezpůsobily plameny žádnou škodu,“ sdělila mluvčí hasičů Martina Götzová.

K požáru kůlny o velikosti pětkrát tři metry v Králíkách hasiči vyjížděli už v neděli před jednou hodinou odpoledne. „K hašení využili vysokotlaký proud vody, požár byl rychle lokalizován a následně uhašen. Škoda byla předběžně stanovena asi na 200 tisíc korun, příčina se vyšetřuje,“ doplnila Götzová.

FOTO: Čarodějnice se slétly na Stříbrňák v Hradci Králové, hrát se bude do noci

Už dopoledne měli hasiči výjezd do jiné obce na Hradecku - do Vinar. „Nacházela se tam hromada čerstvého hnoje, ze kterého se pářilo. Na malé ploše o velikosti asi jedenkrát jeden metr pak prohořela suchá tráva. Událost byla beze škody,“ informovala mluvčí hasičů.

V Žižkově ulici v Úpici odpoledne hořel strom, v Týnišťské ulici v Třebechovicích pod Orebem suché listí, po 20. hodině zalarmoval hasiče požár sena v Úpské ulici ve Svobodě nad Úpou, kde se ho nejprve snažily uhasit děti. Místo pak prolili vodou ještě hasiči. Škoda byla nulová. V Levíně vzplanuly náletové dřeviny, ale i tady se událost obešla beze škod.

Čtyři jednotky hasičů byly vyslány před devátou hodinou večerní do Dolního Lánova k požáru pneumatik. „Na místě byla osoba, která prováděla jejich pálení. Vzhledem k tomu, že podobný materiál se spalovat nesmí (dochází přitom k uvolňování škodlivých látek do ovzduší), jednotky požár uhasily. Před půlnocí potom vyjížděli profesionální a dobrovolní hasiči do Chvalče k ohlášenému požáru kontejneru na tříděný odpad. Požár rychle zlikvidovala místní jednotka,“ dodala Götzová.