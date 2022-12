Po celý víkend musí pacienti Oblastní nemocnice Jičín počítat s omezením vstupu.

Z technicko - bezpečnostních důvodů bude o víkendu 3.-4. prosince uzavřen hlavní vchod na interní a neurologické oddělení včetně ambulancí a pohotovosti pro dospělé. Přístup na uvedená oddělení bude možný pouze přes hlavní vstup do pavilonu operačních oborů a dále dle značení přes spojovací most do pavilonu interních oborů.